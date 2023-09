Companheira de Kayky Brito fala da internação: ‘Alegria de ver você evoluir’

Mãe do filho de Kayky Brito, Tamara Dalacanale se pronuncia após notícia de que ele saiu da UTI

A jornalista Tamara Dalcanale, que é a companheira do ator Kayky Brito, se pronunciou sobre a mais recente atualização sobre o internação dele. O boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 22, informou que o ator recebeu alta da UTI e segue em recuperação no hospital. Com isso, ela fez questão de celebrar o momento especial com um recado nas redes sociais.

Tamara escreveu uma mensagem nos stories do Instagram para comemorar a nova conquista na internação de Kayky. “Mais uma etapa que fica para trás! E assim seguimos, olhando para frente, olhando adiante. A alegria de, todo dia, ver você evoluir, não cabe dentro de mim! Coração transborda, meu amor!”, disse ela.

Kayky e Tamara são pais de um menino, Kael, de 1 ano. Juntos desde 2021, os dois são discretos e quase não postam fotos juntos nas redes sociais. Durante a gravidez dela, eles surgiram abraçados em fotos feitas para mostrar o crescimento da barriga dela. Os dois costumam aparecer mais com o filho em comum.

O ator está internado há quase três semanas em um hospital no Rio de Janeiro após ter sido atropelado em uma avenida na orla da praia. O boletim médico mais recente informou: "O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.