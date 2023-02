Camilla Parker usará coroa da rainha Mary para coroação de Charles

A coroa, feita em 1911, será modificada para Camilla Parker e não terá o polêmico diamante Koh-i-Noor

Camilla (75) usará uma uma versão modificada da coroa da rainha Mary (1867-1953), feita pela Garrard's para a coroação de 1911.

Para a coroação de seu marido, o rei Charles (74), programada para acontecer na Abadia de Westminster em 06 de maio, Camilla tomou a decisão de usar a peça pensando na sustentabilidade.

Entretanto, o anúncio do Palácio de Buckingham confirma que o diamante Koh-i-Noor, que figurava na coroa, não será usado.

Em homenagem à rainha Elizabeth II (1926-2022), a coroa será alterada com os diamantes Cullinan III, IV e V, parte da coleção pessoal de joias da falecida e frequentemente usados por ela como broches.

A coroa tem sido tradicionalmente usada por consortes, incluindo a rainha Alexandra (1844-1925) e a Rainha Mãe (1900-2002) em 1937.

Príncipe Harry e Meghan Markle ainda não foram convidados para a coroação do rei Charles

Uma fonte do palácio disse à revista americana People que o duque e duquesa de Sussex serão convidados para a coroação. No entanto, uma fonte próxima ao casal, diz que um convite ainda não foi feito e que não houve nenhum movimento em direção à reconciliação entre as partes.

A relação entre Harry (38) e sua família já estava tensa desde que o casal decidiu deixar a família real e passou a morar nos Estados Unidos e após o lançamento do livro de memórias do príncipe, no mês passado, a tensão ficou ainda maior.

De acordo com a fonte a reconciliação ainda tem um longo caminho pela frente: "O problema é que [Harry e Meghan] querem uma capitulação e um pedido de desculpas do palácio, mas quando 'as lembranças variam', isso é bastante difícil", disse a fonte.

A fonte também diz que o rei está ansioso para que a situação “se acalme” a tempo da coroação.