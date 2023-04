Astrólogo diz que Rei Charles III pode abdicar do trono. Saiba mais!

Astrólogo faz previsões sobre o reinado do Rei Charles III poucos dias antes da coroação dele e diz que ele pode passar o trono para o príncipe William

O dia da coroação do Rei Charles III está chegando e um astrólogo fez previsões sobre como foi ser o reinado dele. No dia 6 de maio, o monarca vai ser coroado em uma cerimônia oficial em Londres, Inglaterra. Então, o astrólogo Patrick Arundell fez uma leitura do que os astros dizem como serão os próximos meses na vida do rei e ainda informou que ele pode abdicar do trono em prol do filho mais, o príncipe William.

Em uma publicação no site Daily Mail, o astrólogo contou que o Rei Charles III pode enfrentar um período turbulento em seu reinado, com pressões e problemas para enfrentar. Ele terá a missão de reformar a monarquia, mas vai entrar em conflito com a sua personalidade, já que é um homem que preza pela rotina, privacidade e princípios. Assim, os astros apontam que o reinado dele pode ser curto.

“Não seria nenhuma surpresa se, no início do verão de 2024, Charles abrisse caminho para seu filho William”, disse ele, que ainda deu mais detalhes sobre o que o mapa astrológico mostra sobre o rei. “Urano, o planeta das surpresas, rebelião, verdades superiores e perturbação, domina a 10ª Casa Pública do Mapa de Charles e ele enfrenta seu Sol em duas ocasiões neste ano, 17 de julho e 8 de outubro de 2023, e novamente em 1º de maio de 2024”, afirmou.

E completou sua análise: “Seu Meio do Céu (como ele se conecta com o mundo mais amplo) está atualmente em Gêmeos e encontrará Urano dentro de um ano, sugerindo que este pode ser um reinado turbulanto. Talves isso se deva em parte à pressão pela independência de alguns países, talvez mais no seu desejo de reformar a própria monarquia, ou a um nível mais pessoa. À medida que essas energias atingem o pico, a necessidade de ser livre pode se tornar profunda”.

O valor da fortuna do Rei Charles III

O Rei Charles III (74) é um homem rico e teve o valor de sua fortuna revelado pela lista dos ricos do The Sunday Times. O valor da fortuna de Charles é estimado em 600 milhões de libras – aproximadamente 3,6 bilhões de reais. A quantia foi acumulada por ele é maior do que a fortuna deixada por sua mãe, a Rainha Elizabeth II, que tinha cerca de 370 milhões de libras – cerca de 2,2 bilhões de reais.

A riqueza de Charles III veio principalmente dos rendimentos do Ducado da Cornualha, que é um fundo privado que dá independência financeira para o herdeiro do trono. Charles recebeu essa renda durante boa parte de sua vida por ser o primeiro na linha de sucessão. Agora, o dinheiro da renda do Ducado pertence ao príncipe William, filho de Charles.

De acordo com a reportagem do jornal, o rei, quando ainda era príncipe, economizou os seus rendimentos após a separação da princesa Diana, já que precisou abrir mão de parte de sua fortuna na divisão de bens. Assim, ele tratou de fazer cortes de gastos para recuperar a sua riqueza e conseguiu.