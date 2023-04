Expectativa do Rei Charles III para a coroação

Palácio adianta detalhes dos preparativos para a histórica cerimônia da coroação do Rei Charles III

Falta pouco para a tão aguardada coroação do rei Charles III (74) e, dia após dia, a capital inglesa, Londres, vem sendo tomada pelas cores da bandeira britânica. E, para alegria dos súditos, alguns detalhes já foram revelados! Marcada para o dia 6 de maio, a cerimônia – que deve entrar para a história –, começa com cortejo do Palácio de Buckingham até à Abadia de Westminster, palco da coroação. A carruagem que levará o monarca e sua Camilla Parker Bowles (75) será a Gold State Coach, a mesma usada em todas as coroações desde 1831. Apesar de ser uma relíquia, ela é repleta de modernidades: possui ar-condicionado, vidros elétricos e suspensão hidráulica. Já o trono será o mesmo usado nos últimos 700 anos da monarquia inglesa. “Onde quer que você viva, me esforçarei para servi-lo com lealdade, respeito e amor, como tenho feito durante toda a minha vida”, frisou o soberano.

Após muita especulação, o controverso príncipe Harry (38), finalmente, confirmou sua presença. No entanto, a eleita, Meghan Markle (41), e os filhos, Archie (3) e Lilibet (1), não acompanharão a cerimônia. Eles ficarão nos EUA para celebrar os quatro aninhos do primogênito. “O Palácio de Buckingham tem o prazer de confirmar que o duque de Sussex comparecerá à missa de coroação na Abadia de Westminster no dia 6 de maio. A duquesa de Sussex ficará na Califórnia com o príncipe Archie e a princesa Lilibet”, afirmou o palácio.

Apesar dos festejos se estenderem por três dias, a presença do príncipe será limitada à coroação, tudo por conta as relações estremecidas entre ele e a família. Em meio aos preparativos, o rei segue com a agenda oficial agitada. Ao lado da eleita, ele participou do Royal Maundy Service, na cidade de York. O evento é uma tradição religiosa na qual o soberano entrega moedas para pessoas humildes. “Desde o reinado de Henrique IV, o número de pessoas que recebem as moedas é determinado pela idade do monarca”, explicou ele. Do lado de fora, Charles precisou lidar com manifestações antimonárquicas. Sereno, se manteve indiferente aos protestos.

Recentemente, também foi revelado o convite oficial da cerimônia. Entregue a 2000 convidados, ele foi idealizado por Andrew Jamieson, feito em cartão reciclado com detalhes em folhas de ouro e pintado em aquarela. Por falar em convidados, um brasileiro deve ser destaque na cerimônia. O conde Francisco Scarpa (71) já avisou que estará por lá. “Desde criança eu tenho bastante proximidade com Charles. Já confirmei a mnha presença na cerimônia”, anunciou ele. Apesar de todos os esforços para que tudo aconteça com maestria, o rei não esconde o nervosismo às vésperas do ritual. É Camilla, sua fiel companheira quem tem lhe tranquilizado. “A monarquia só irá sobreviver se você levar em conta as atitudes das pessoas. Afinal, se as pessoas não quiserem, ela não existirá”, ponderou o nobre, que pediu uma festividade mais modesta que a de sua mãe, a rainha Elizabeth II (1926–2022), em 1953.

A programação será bem intensa. Além da coroação, haverá um almoço e, no dia seguinte, um concerto repleto de artistas. Para finalizar, o último dia será feriado e os súditos serão convidados a participar da Grande Ajuda, tornando–se voluntários em suas comunidades. “A cerimônia irá refletir o papel do monarca hoje e, anda, olhar para o futuro, ao mesmo tempo em que está enraizado em tradições e pompas de longa data”, disse o palácio.

