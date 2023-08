Priscila Fantin revela por que aceitou convite para Dança dos Famosos

Em participação no PODCAST CARAS, Priscila Fantin revelou os bastidores da contratação para estar no elenco do Dança dos Famoso 2023

A atriz Priscila Fantin (40), vencedora do Dança dos Famosos 2023, revelou que foi a última participante da competição do Domingão com Huck a fechar contrato com a TV Globo. Em participação no PODCAST CARAS, a artista comentou como foi o bastidores da negociação para entrar no reality.

"Eles me chamaram faltando uma semana, o elenco estava todo fechado. Tinha gente que já estava fazendo aula de dança. Tive alguns medos, algumas inseguranças, mas eu queria aceitar", contou ela, que estava acompanhada do maridão, Bruno Lopes.

A eterna Serena da novela Alma Gêmea ainda revelou que o convite chegou em um momento super oportuno de sua vida. Ela havia acabado de se recuperar de uma cirurgia estética e já estava em busca de uma nova atividade para retomar à vida normal.

"Eu estava vindo de algumas cirurgias que eu tinha feito de lipo laser, nada grave, mas estava muito parada fisicamente falando, já tinha um tempo. Então eu estava sentindo necessidade de me movimentar", contou ela, que completou: "Seria bom para o meu corpo, né? Para eu retomar a minha atividade, estava me sentindo meio presa, meio parada".

Passando por um período de muita agitação no lado pessoal, por conta de uma reforma em sua casa, a artista confessou que precisou de alguns dias para conseguir se reorganizar e logo depois partiu em busca de sua jornada no programa.

"Falei: 'Vamos fazer. Deixa só eu organizar umas coisas aqui, porque a gente está em plena obra, estamos reformando uma casa, nossa casa dos nossos, então tá dando muito trabalho", contou a morena, que ainda está enfrentando o perrengue com o imóvel.

Priscila venceu o Dança dos Famosos depois de protagonizar uma verdadeira história de superação. Logo no início da competição ela foi diagnosticada com inflamação no intestino e, mesmo sentindo fortes dores, ela teve uma crescente no jogo, até conquistar uma vaga na final.

A disputa pelo troféu do Dança dos Famosos 2023 aconteceu entre Priscila, Rafa Kalimann e Carla Diaz. Ao lado de Rolan, a atriz terminou o quadro com 139,6 pontos. Enquanto Carla e Diego Basílio fecharam com 139,3 e Rafa e Fernando Perrotti ficaram com 139,2.