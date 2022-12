Planejamento Financeiro: Especialista Simone Costa dá dicas para economizar nas compras de Natal

Superintendente comercial e especialista em Economia, Simone Costa orienta, no PodCaras, como economizar nas compras de Natal

A especialista em Negócios Simone Costa participou do PodCARAS publicado nesta quinta-feira, 15, para falar sobre o lançamento de seu livro Planejamento Financeiro, da Citadel, em parceria com a Editora Perfil. No bate-papo, comandado por Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita, a profissional aproveitou e deu dicas para economizar nas compras de Natal.

Com mais de 10 anos de experiência na área, Simone é atualmente superintentende comercial de Estratégia de Negócios na Matarazzo e Cia, empresa de investimentos paulistana, sediada no bairro do Morumbi. Em sua trajetória, cursou MBA em Economia pela Universidade de São Paulo (USP) e é Mestre em Ciências Empresariais pela Faculdade Fernando Pessoa, de Portugal.

Ela também é especialista em investimento pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e consultora de Valores Imobiliários pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

FAZ SENTIDO DAR PRESENTE PARA TODO MUNDO?

De acordo com Simone Costa, o segredo para um planejamento das compras de Natal que não afete suas finanças neste final de ano está em determinar um limite para o que vai gastar com presentes. Para a especialista, é essencial que este montante seja considerado para pagamentos à vista, mesmo no caso das chamadas "lembrancinhas".

"É preciso seguir essa primeira etapa. Por exemplo, se você determinou R$ 300, não pode ultrapassar disso", pontuou Simone, que orientou a criação de uma lista com o nome das pessoas que serão presenteadas. "Ao lado do nome, você coloca qual valor vai dar de presente para a pessoa, porque quando a gente escreve, a gente tangibiliza. Isso é importante para a reflexão e conscientização, pois somos muito mais visuais, então quando olhamos, causa um impacto", explicou.

A profissional reforçou também que caso o limite seja ultrapassado, é fundamental cortar pessoas da lista ou diminuir valores, para seguir o montante planejado e dispensar qualquer sentimentalismo na hora de finalizar a compra para não extrapolar. "E o limite deve considerar embalagem, caixa de presente, fita, não é só o presente", acrescentou.

VEJA A ENTREVISTA DE SIMONTE COSTA NO PODCARAS: