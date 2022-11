Pietro Guedes abre jogo sobre ciúmes e diz que famosos dão em cima de Cinthia Cruz: "Gente conhecida"

Em entrevista exclusiva ao PODCARAS, o youtuber Pietro Guedes revelou que já viu muitos famosos dando em cima de Cinthia Cruz nas redes sociais

Pietro Guedes (20) e Cinthia Cruz (22) estão juntos há 1 ano e nove meses, e em entrevista ao PODCARAS falaram abertamente sobre o relacionamento. O youtuber e a atriz revelaram qual dos dois é mais ciumento, e o influencer aproveitou para expor que alguns famosos dão em cima da ex-Chiquititas através das redes sociais.

"Eu sou mais ciumento. Ciúmes é uma coisa normal, um relacionamento sem ciúmes não existe... É um cuidado. Se alguém dá em cima dela eu vou ficar com ciúmes... Se alguém vai tá no mesmo local que ela [vou ficar com ciúmes], mas eu nunca impedi ela de sair, viajar. A gente tem que ter ciúmes nas coisas que realmente tem que ter ciúmes. Seu eu vejo que a pessoa tem maldade eu falo: 'amor toma cuidado com tal pessoa...", justificou Pietro.

"Ele não gosta de festas e eu sempre vou com as minhas amigas. Sempre saí sozinha...", revelou a atriz, que ainda afirmou que no mundo dos influencers as mulheres respeitam mais os relacionamentos do que os homens. "Eu acho que nesse meio [influencers], as meninas respeitam muito mais, porque sempre no meu direct tem mensagens de jogador de futebol, MC, DJ, ator", contou. "Gente conhecida", pontuou Pietro.

"A gente já combinou de falar o que acontece um pro outro", contou a ex-Chiquitita. "Eu peço para ela falar porque a gente frequenta essas festa de influenciador, ai eu encontro a pessoa e não sei [que ele mandou mensagem], e vou tá fazendo amizade com uma pessoa que está dando em cima de você. Eu prefiro saber", completou o youtuber, revelando que até uma pessoa que está na atual edição de 'A Fazenda' chegou a mandar mensagem para Cinthia, contudo, ele não revelou se a pessoa segue confinada ou já foi eliminado. "Se a gente não fosse conhecido na internet, mas a gente posta muita coisa [juntos]. Não tem como você ver o perfil da pessoa, olha o Story e não vê que namora", acrescentou o influencer.

Cinthia ainda contou que já chegou a ser questionada se o relacionamento dos dois é sério. "No começo do nosso namoro muita gente vinha falar comigo: 'e aí, esse namoro é de verdade mesmo ou você tá solteira?'. Eles me mandam mensagem para ver seu eu vou dar bola. Porque tem gente que namora e dá bola", falou a atriz.

Brigas do casal

Questionados sobre quem briga mais do casal, a influenciadora digital pontuou que o namorado gosta de fazer DRs. "Eu brigo mais nas situações do dia a dia. Agora de relacionamento o Pietro briga mais, porque ele gosta de conversar, aconteceu agora ele quer falar. Eu não, eu guardo, choro de raiva, quero matar, depois passa e ele nunca soube", confessou ela.

"Eu sempre falo pra ela que quando a gente se sente incomodado com alguma coisa, se não fala na hora, a outra pessoa não vai saber. Às vezes eu faço alguma coisa que ela se sente incomodada, mas se não chegar no final e ela não falar, eu provavelmente vou fazer de novo. Eu gosto sempre de pontuar as coisas que me deixa chateado. A gente pega e conversa, tem vezes que ela não concorda e a gente fica três horas conversando porque não é legal, ou tem vezes que ela concorda, então pronto, acabou", explicou ele.

Cinthia seguiu pontuando seu ponto de vista. "Eu já penso ao contrário. Eu não consigo falar as coisas que me incomodam, porque eu só consigo falar quando já não me magoa mais. Porque independente da resposta da pessoa já não me magoa mais. Agora se uma coisa está me machucando muito agora e eu peço sua opinião, ah eu não gostei disso e você fala 'problema é seu', ele não dá a importância que eu quero, isso me machuca muito mais", justificou.

O 'eu te amo'

Pietro Guedes revelou que ele foi o primeiro a dizer 'te amo'. A declaração para Cinthia Cruz aconteceu antes de uma viagem a trabalho. "No dia que eu fui gravar o filme, em Angra dos Reis, e eu estava na casa dela um dia antes de ir viajar. Já tínhamos passado um bom tempo juntos e ninguém falava nada", recordou o youtuber.

"Eu não sou uma cara muito orgulhoso, eu falo mesmo o que eu tô sentindo. Então a gente se despediu, ela foi para a gravação dela [Canta Comigo Teen, da Record]. Ela pegou o elevador, e falei: 'devia ter dito eu te amo pra ela'. Porque vamos ficar um bom tempo longe e talvez isso mude alguma coisa", relembrou ele, que mandou uma mensagem dizendo que a amava. A atriz viu a mensagem apenas no carro, mas também falou que amava o namorado.

