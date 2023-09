'O processo de fazer uma novela não me interessa mais', declara Reynaldo Gianecchini

Em entrevista ao Podcast CARAS, Reynaldo Gianecchini também celebrou parceria com Grazi Massafera nos cinemas

Galã de diversas novelas, o ator Reynaldo Gianecchini (50) contou em entrevista ao podcast CARAS que não pretende entrar em novos folhetins por enquanto. No ar com a série Bom Dia, Verônica e prester a estreiar com Uma Família Feliz nos cinemas, o artista assegura que a rotina é mais tranquila em outros formatos.

"Confesso que já deu um pouquinho para mim a cultura do melodrama e do esquema de fazer novela. Não estou falando mal, eu gostei de tudo o que eu fiz. Não estou cuspindo no prato. Mas o processo todo de fazer uma novela não me interessa mais", afirmou Reynaldo Gianecchini .

O artista comenta que tem buscado novos desafios na atuação, e que também opta por um ritmo mais brando de gravações. Ele afirma que o processo de uma novela, dependendo do personagem, pode prender um ator por um ano no processo de imersão, chegando a gravar até 30 cenas por dia.

"Estou ficando velho também, não tenho saúde mais [risos]. Mas não quer dizer que eu não vá fazer novela, às vezes vem um personagem que não dá para recusar", completa o ator, que ainda conta que a segunda terceira de Bom Dia, Verônica foi gravada em um mês. "Fiquei com mais vontade de fazer esses processos."

Além disso, ele também celebra seu novo trabalho para o cinema, o longa de suspense Uma Família Feliz. Para o artista, o gênero ainda não é muito explorado em produções brasileiras e a produção ainda deu a oportunidade de trabalhar novamente com a atriz Grazi Massafera (41).

"A Grazi é uma parceirassa, uma atriz maravilhosa. Ela é inteligente, carismática. Foi demais [trabalhar com ela]. Faz tempo que a gente queria fazer uma coisa mais próxima... Queria muito trazer a Grazi para o teatro", completa.

