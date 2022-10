Nelson Freitas desabafa sobre situação com bebidas: "A gente acha que é normal!"

Em uma conversa sincera com o PODCARAS, Nelson Freitas relatou que já achou que tinha problema com alcoolismo, mas descobriu que o problema era outro

CARAS Digital Publicado em 28/10/2022, às 12h30

Durante o episódio do PODCARAS desta semana, o humorista Nelson Freitas (60) abriu o jogo sobre os altos e baixos de sua vida pessoal e revelou que acreditou que tinha problemas com bebidas alcoólicas, mas descobriu que o problema era outro.

Segundo o comediante, após algumas crises de agressividade com os amigos, ele precisou rever seu estilo de vida, incluindo, sua relação com a bebida. "Tem alguma coisa errada aqui… e eu falei: eu preciso ver, será que eu sou alcoólatra? Preciso saber! Falei assim: 'vou fazer o seguinte!'. Peguei minhas coisas e fui para um Hotel [...] Abri a geladeira, vi metade de uma garrafa de vodka cremosa eu olhei e falei, beleza!", relatou.

"Fechei e falei, preciso ver se esse é meu problema na verdade [...] A gente acha que é normal, entendeu? Mas eu queria saber se eu tinha um espectro de alcoolismo, e isso é muito sério [...] não era o caso, porque se fosse o caso eu estaria enfrentando, [...] mas eu fiquei dois, três meses, sem uma gota de álcool na boca… o alcoólatra, ele às vezes não consegue ficar, ele precisa daquilo para equilibrar... Às vezes ele fala: 'Não! Vou tomar só uma cervejinha... Cervejinha para o alcoólatra não é álcool, é um refrigerante, entendeu? Quando você vê, 35 latinhas de cerveja... Você já tá chamando urubu de meu louro", pontou o artista.

Nelson Freitas também contou que foi com a ajuda da família que ele superou essa fase e descobriu que um remédio estava mexendo com a sua relação com a bebida. "Então, eu conversei com o meu irmão Guilherme lá de Mogi, que é doutor em farmácia... Ele virou e falou: você tá tomando [um remédio]? Eu falei, estou! Quantas miligramas? Eu respondi: 20! ... Ai ele respoondeu: Nossa, não pode! ... Com 20 miligramas, não podia tomar álcool, porque duplica, ele suprime o teu o teu sistema límbico ou seja, ele tira o teu filtro aí tu fala coisa com coisa", relatou.

VEJA OS DETALHES COMPLETO DESSA ENTREVISTA NO PODCARAS: