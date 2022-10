Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch comentam espera de dois anos para estrear peça

Larissa Maciel e Mouhamed Harfouch brilham na peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, que teve sua estreia adiada por conta da pandemia

Publicado em 05/10/2022

A pandemia da Covid-19 afetou a produção de diversas obras artísticas como novelas, filmes e séries. E no teatro, a situação não foi diferente.

A peça “Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito”, que conta com Mouhamed Harfouch e Larissa Maciel no elenco, teria sua estreia em 2020 e teve que ser adiada por dois anos. Em entrevista ao PODCARAS, que foi ao ar nesta quarta-feira, 5, a dupla comentou sobre a sensação do adiamento da obra.

“Começamos as leituras [do roteiro] em 2019, e iríamos estrear em abril de 2020. Faltavam 15 dias para nossa estreia quando aconteceu a pandemia”, contou Larissa, que divide o palco com Vera Fischer e Mouhamed.

A atriz, que interpreta a noiva de Mouhamed e a nora de Vera, comentou: “A gente estava quase estreando, com tudo pronto. Cenário, figurino, tudo pronto. E a gente achou que ia ser uma coisa rápida, mas nos levou dois anos”.

Larissa ainda revelou que não seria possível retomar a peça enquanto as casas de espetáculos não pudessem ter público em sua capacidade máxima, porque a peça não tem patrocínio e depende da presença do público. “A gente precisa que o público compareça ao teatro, a gente precisa de um teatro que possa lotar. Então a gente teve que esperar dois anos para retomar esse projeto”, revelou a atriz.

Mudanças!

A dupla ainda contou que por conta dos dois anos afastados, a peça sofreu algumas mudanças. Uma das alterações foi no cenário, como revelou Mouhamed: “Primeiro era um cenário completamente diferente, tinha mesa e um monte de coisa. Depois pensou-se em um telão, até para proteger a gente do público, para ter um distanciamento, depois mudou-se isso também. E chegamos nessa formação que é muito boa para o jogo dos atores”.

“E esse tempo foi interessante para ir decantando, sabe? Porque quando você começa o processo, você não tem tanto tempo para aprofundar as coisas. E o interessante é que a gente teve ‘na marra’, mas foi também. Porque as coisas ficam dentro de você”, adicionou Larissa.

