Cinthia Cruz explica decisão de participar do 'De Férias com o Ex': "Expandi meu público"

Em entrevista ao PODCARAS, Cinthia Cruz, que interpretou Cris em 'Chiquititas', falou sobre a decisão de aceitar o convite para o reality show

Cinthia Cruz (22) ficou conhecida pelo público ao fazer parte do elenco da novela Chiquititas (2013), do SBT, interpretando a personagem Cris.

Anos depois, quando tinha 19 anos, a atriz foi convidada para participar do reality De Férias com o Ex (2019), da MTV, e deixou muitos fãs surpresos, já que muitos estavam acostumados com aquela menininha que participou de uma novela infantil.

Em entrevista ao PODCARAS, a ex-Chiquitas explicou sua decisão de aceitar o convite do programa. "Não foi nada pensado. O De Férias me chamou e eu recusei umas três vezes porque eu realmente não achava nada a ver... Eu fiquei surpresa com o convite, mas eles insistiram muito", recordou.

"Eu não sabia como era o programa, eu nunca tinha assistido, não sabia como funcionava, mas eu tinha uma ideia que era de beijar as pessoas, ex. E eu tinha um ex, e tinha algumas pessoas que eu tinha ficado. Não, eu tinha outro ex, misericórdia", disse ela aos risos, sem revelar os nomes.

Ao ser convidada pela produção pela terceira vez, Cinthia decidiu aceitar e deixou claro que não se arrepende, já que as pessoas viram que ela tinha crescido e pode alcançar um novo público. "Na terceira vez eu aceitei, mas fiquei com muito medo. A minha mãe é minha assessora desde o começo da carreira, a gente conversou sobre isso e talvez poderia ser alguma coisa para minha carreira."

"A gente acredita muito em Deus, e talvez fosse uma coisa que tinha que acontecer. Então a gente aceitou, mas eu fiquei muito nervosa... Mas foi muito legar ter participado, eu não me arrependo, foi muito importante para a minha carreira. Eu cresci muito, expandi muito meu público, meus seguidores no Instagram explodiu. E eu não imaginava que seria muito falado", acrescentou ela, relembrando que na internet muita gente zoava dizendo que o ex dela seria uma criança.

"Eu entendo, porque se eu vejo alguém que fez uma novela que eu acompanhava quando era criança e vejo agora eu vou falar: 'ué você não era criança?'. E as pessoas não me acompanham no dia a dia, que eu já tinha 19 anos, ficava lá de biquíni... mas eu sou muito grata por ter participado", completou.

Outros reality

Atualmente, Cinthia namora o youtuber Pietro Guedes (20), que também participou do PODCARAS. No bate-papo, eles revelaram quais realities gostariam de participar. O influencer confessou que tinha vontade de participar da A Fazenda, da Record TV, contudo, como ele é muito calma percebeu que não iria se encaixar.

"Antes de começar [a edição deste ano] eu falei: 'nossa, o pessoal cuida dos animais, deve ser bem relaxante'. Você fica lá cuidando dos animais... eu assisti e voltei atrás", se divertiu o youtuber. Já a atriz contou que gostaria de participar do BBB, da Globo, e do Power Couple, da Record. "BBB, e eu queria ir para o Power Couple. Mas o Pietro não quer ir mais", disse ela.

"No começo a gente queria ir. Assistíamos o programa e ia brincando, acertando as perguntas, sabemos muito um do outro, esses quiz de casal. Mas recentemente a gente participou do programa da Eliana, 'Minha Mulher que Manda', é muito difícil", justificou Pietro, contando que a pressão da competição foi muito intensa. "A gente quase saiu solteiro", confessou Cinthia, que acrescentou: "A gente dá muito certo porque somos extremos. Eu sou muito agitada e ele é muito calmo", pontuou.

