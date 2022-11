Cinthia Cruz abre o jogo sobre briga com Melody: "Do nada surgiu esse boato"

A atriz Cinthia Cruz participou do PODCARAS e recordou os boatos de briga com Melody durante uma gravação no SBT

Cinthia Cruz (22) decidiu esclarecer os boatos que surgiram recentemente na mídia em que ela e Melody (15) saíram no tapa durante uma gravação do programa Cozynhando Ideias, do TVZyn - canal digital do SBT.

Em entrevista ao PODCARAS, a atriz, que interpretou Cris em Chiquititas (2013), falou sobre como o desentendimento entre as duas começou, e ressaltou que a situação não aconteceu conforme foi divulgado.

"A gente estava lá na gravação, teve algumas coisinhas, mas não foi nada do jeito que saiu, que eu bati nela. Não foi nada, nada aconteceu", garantiu a influenciadora digital, deixando claro que elas estavam em uma competição.

"Aconteceu algumas coisinhas enquanto a gente estava gravando, mas era da gravação mesmo. O meu programa, que é uma competição de comida, uma atrapalhando a outra, a Melody estava me atrapalhando bastante, e foi isso, nada mais. E do nada surgiu esse boato, era uma coisa muito interna", completou a atriz.

Vale lembrar que na época, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, afirmou que Cinthia e Melody se desentenderam durante uma gravação no SBT, e no começo, a produção chegou a pensar que era apenas uma brincadeira entre as duas, contudo, a briga foi ficando feia e elas teriam destruído o cenário com a guerra de comida.

