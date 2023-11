Amaury Jr relembra vídeo viral com Gisele Bündchen: "Veio igual um touro feroz"

Amaury Jr relembra episódio que entrevistou Gisele Bundchen e encontrou virou meme ao ser resgatado na era da internet

Amaury Jr (73) tem como um dos momentos mais marcantes da carreira a entrevista com Gisele Bundchen (43). Durante o PODCAST CARAS, o apresentador relembrou o encontro com a top model, que depois de muitos anos acabou viralizando e virando meme nas redes sociais.

O encontro entre Amaury e Gisele aconteceu de maneira improvável, visto que ele havia decidido apenas entrevistar a mãe da modelo. No entanto, ao ver que a mãe estava ao lado do comunicador, ela apareceu imediatamente para tentar mediar a situação.

"Ela foi no sentido de proteger a mãe, mas quando ela enxergou eu com a mãe... [ela é] minha telespectadora e a gente tava falando sobre isso no ar. Aí ela viu e veio que nem um touro feroz para poder abraçar, proteger a mãe das coisas que eu poderia falar", relembrou.

Na ocasião, Gisele ficou visivelmente alcoolizada e, por conta disso, Amaury preferiu não prosseguir com a entrevista. "Fiz ela falar um pouquinho, mas ela não estava em condições de falar", disse o jornalista, que acaba de estrear seu novo programa na TV Cultura.

Com um longo currículo e diversas entrevistas incríveis, Amaury confessa que ainda sonha em bater um papo com a cantora Marisa Monte. Segundo ele, o contato com a artista nunca deu certo: "Eu não sei, mas a Marisa Monte nunca deu certo".

Ainda durante o programa, o comunicador falou sobre ter conversado com João Gilberto no auge da fama. Tímido, o artista por pouco não consegue fugir da entrevista e acabou sendo convencido pelos amigos Nelson Motta e Elba Ramalho.

"Ele falava: 'Ah, essa eu não vou responder, essa o Nelsinho responde para mim'. Eu até brinco que não foi uma entrevista, foi um balbucio. Porque a gente contabilizou até as palavras que ele havia falado. Mas foi notícia em todos os jornais", relembra.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: