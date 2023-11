Amaury Jr relembra passado com Ana Maria Braga: "Uma linda mulher"

Em entrevista à CARAS Brasil, Amaury Jr relembrou como conheceu Ana Maria Braga e deu início a uma longa amizade

Amaury Jr (73) revelou que tem uma longa história de amizade com a apresentadora Ana Maria Braga (74), a quem ele nutriu um verdadeiro interesse no passado. Durante o PODCAST CARAS, o apresentador revelou como os dois se conheceram.

"Ana Maria Braga estudava na faculdade de Filosofia lá de Rio Preto, hoje é uma linda mulher, imagina ela com 18, 20 anos por aí? Ela vendia fogos de artifício na rua principal de Rio Preto", disse ele, que também é natural do interior de São Paulo.

Segundo o jornalista, a amizade entre eles surgiu a partir de um trabalho que ele fazia na TV Rio Preto. Na ocasião, aconteceu uma gincana entre duas faculdades e ele pediu para as equipes encontrarem uma 'sósia de Brigitte Bardot'.

"Uma das equipes trouxe a Ana Maria, o auditório veio ao baixo, porque ela era bonita, atraente, sexy e onde ela passava, o auditório aplaudiu. O apresentador ficou ‘out’ (fora) naquele momento", confessou Amaury, que acabou de estrear seu novo programa na TV Cultura.

Empolgado com a reação do público, ele pediu para a emissora contratar a loira. "Ela foi contratada para ser minha assistente de palco, mas ela ficou muito pouco tempo e foi para o telejornalismo", relembrou ele, que já assumiu que tinha grande interesse em viver um affair com Ana, mas nunca realizou o desejo.

Amaury, que é casado com Celina Ferreira, completou dizendo que os dois ficaram bem próximos e chegaram a curtir muitos eventos juntos. "Teve Carnavais de Rio Preto que a gente passava juntos, mas aí depois ela veio para São Paulo e teve uma vida que daria três livros", diz.

Ainda durante o bate-papo, o comunicador também falou sobre seu relacionamento duradouro com Celina, que dura mais de 40 anos. "Nós temos uma relação muito de verdade, isso eu acho que eu identifico. A gente costuma falar a verdade um para o outro. Hoje em dia ela trabalha comigo, você falou em festas, mas metade dessas festas, ela tava comigo", garante.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA: