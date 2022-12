Você sabia? William Bonner é defensor dos animais e já resgatou cãozinho na rua

Jornalista, William Bonner contou que seu cãozinho, Tobias, foi resgatado

William Bonner (54), além de ser conhecido como o âncora do Jornal Nacional, programas de notícia noturno da Globo, ele também é o tio "cachorreiro" da família. Em entrevista ao podcast Bichos na Escuta ele contou como conheceu Tobias, seu novo companheiro, e ainda incentivou a adoção e resgate de animais.

O jornalista disse que transitava na estrada Região Serrana do Rio de Janeiro, quando avistou um vira-lata, aparentemente triste e solitário. Ele precisou parar o carro para resolver um problema e tirou uma foto e mandou para Natasha Dantas (42), sua esposa, com quem é casado desde 2018. "Imediatamente, ela falou: 'Pega'. Eu respondi: 'Como eu vou pegar um cachorro que eu não sei se tem dono?' Ela: 'Está na cara que não tem dono. Pega'. Não peguei, fui embora. Mas eu fiquei tão perturbado com aquilo", relembrou.

Bonner diz que, mesmo em casa, não conseguiu tirar o cãozinho de sua mente e decidiu voltar ao local para resgatá-lo. Ele, que já é dono de outros dois vira-latas, precisou ir ao local outras três vezes até o encontrar novamente, ao lado da esposa e de Laura (25), sua filha.

No caminho de volta para casa, eles o levaram para o veterinário. Quem escolheu o nome do cão foi Beatriz (25), sua outra filha. "Tobias é um sobrevivente, além de ser extremamente amoroso com todo mundo. Ele é encantador", completou ele, em conversa com a apresentadora Giuliana Girardi.

Ele conta que, apesar de todos os cuidados, o animal ainda apresenta traumas do abandono. Diante disso, o jornalista ainda reforçou a importância de resgatar animais. "Quando você adota um animal abandonado, a transformação que ele passa é fantástica. Em 24 horas, a expressão da carinha do cachorro. A vivacidade, ele se sente acolhido, tão fantástico isso. É uma experiência que todo mundo deveria ter um dia", completou.

Bonner é pai de trigêmeos, Laura, Beatriz e Vinícius. Os três são frutos do relacionamento com a jornalista Fátima Bernardes (60), com quem foi casado por 26 anos, de 1990 até 2016. Atualmente, Fátima namora o deputado federal Túlio Gadelha (35) desde o ano de 2017.