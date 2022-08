Vitor Kley lamenta morte do cachorrinho em seu aniversário: ''Desculpa por não poder estar do teu lado''

Cantor Vitor Kley presta linda homenagem de despedida para cachorrinho, Calvin, que faleceu no dia de seu aniversário

O cantor Vitor Kley (28) completou mais um ano de vida na quinta-feira, 18, mas, infelizmente, a data ficou marcada com uma triste notícia: a morte de seu cachorrinho.

O artista usou suas redes sociais para prestar uma homenagem de despedida para o animalzinho, Calvin. Ele publicou um vídeo em que reuniu os melhores momentos ao lado do pet e declarou todo seu amor pelo eterno companheiro, agradecendo pelo tempo que estiveram juntos.

"Hoje, dia 18 de agosto, meu aniversário. Nesse mesmo dia, 12 anos atrás, a gente ganhava nosso filhote Calvin Kley. E hoje, 12 anos depois, no mesmo dia 18, ele vira uma estrela", iniciou ele no seu perfil no Instagram.

"Te amo tanto, meu melhor amigo, meu fiel escudeiro. Me diverti e dei tanta risada contigo. Obrigado por cada lambida pra me acordar pra ir surfar. Obrigado por cada nascer do sol com altas ondas, que a gente assistiu da sacada, obrigado por cada música que a gente escreveu e tocou junto. Obrigado por cada almoço em que você roubou a comida da mesa e fez toda a família rir, obrigado por cada 'abraço' quando eu mais precisava de alguém ali", continuou Kley.

"Desculpa por não poder estar do teu lado nesse último momento. Te amo pra sempre, descansa em paz, Calvin", lamentou ainda o artista, que está viajando a trabalho.

Vitor Kley alimenta rumores de affair com Priscilla Alcantara

Recentemente, Vitor Kley deixou a apresentadora e cantora Priscilla Alcantara sem graça ao participar ao vivo do programa TVZ, do Multishow. Os dois são alvos de rumores de que estariam vivendo um romance e ela levantou o assunto na atração. Porém, o rapaz acabou entregando o clima entre eles. Tudo começou quando Priscilla contou que está sendo questionada se está namorando Kley e questionou: “Desde então não param de me perguntar. Queria que você esclarecesse isso para as pessoas: você não está solteiro?”. Ele ficou em silêncio e ela disse: “Responde, Vitor!”.

“Nós estamos, não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar”. E ela rebateu: “Mas é curiosidade da apresentadora, aí pode. Também é curiosidade do Brasil. Todo mundo quer saber da vida amorosa de gente famosa. Eu, como uma boa apresentadora, só estou perguntando sobre sua vida amorosa”. E ele completou: “É, nós estamos nos curtindo”.

