Vitor Kley levanta rumores de affair com Priscilla Alcantara ao vivo na TV

Priscilla Alcantara questiona Vitor Kley sobre rumores romance e ele surpreende ao dizer: 'Estamos nos curtindo'

CARAS Digital Publicado em 22/07/2022, às 16h02

O cantor Vitor Kley deixou a apresentadora e cantora Priscilla Alcantara sem graça ao participar ao vivo do programa TVZ, do Multishow. Os dois são alvos de rumores de que estariam vivendo um romance e ela levantou o assunto na atração. Porém, o rapaz acabou entregando o clima entre eles.

Tudo começou quando Priscilla contou que está sendo questionada se está namorando com Vitor Kley e questionou: “Desde então não param de me perguntar. Queria que você esclarecesse isso para as pessoas: você não está solteiro?”. Ele ficou em silêncio e ela disse: “Responde, Vitor!”.

Assim, ele afirmou: “Nós estamos, não é? Livres. Essa pergunta não estava no roteiro. Fez para me apertar”. E ela rebateu: “Mas é curiosidade da apresentadora, aí pode. Também é curiosidade do Brasil. Todo mundo quer saber da vida amorosa de gente famosa. Eu, como uma boa apresentadora, só estou perguntando sobre sua vida amorosa”. E ele completou: “É, nós estamos nos curtindo”.

Rapidamente, Priscilla despistou: “Estamos curtindo participar do TVZ. De resto, estamso solteiros. Podem ficar tranquilos”.