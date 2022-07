Thiago Martins se derrete ao viver momento fofo com seu cachorro: ''Eles não usam palavras… Eles usam sentimento''

Thiago Martins se derreteu por seu cachorro, Xico, ao publicar um vídeo encantador ao lado dele

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 18h30

Nesta segunda-feira, 11, Thiago Martins (33) usou suas redes sociais para exibir um momento fofo que viveu ao lado de seu cachorro Xico.

O ator publicou um vídeo onde ele aparece deitado no chão ao lado do animal, enquanto eles aparecem trocando carinhos, enquanto o cãozinho colocava a patinha no dono e o dono dava beijinhos no cãozinho.

Na legenda, o papai pet se derreteu: "O que mais me atrai nos animais é que eles não usam palavras... Eles usam sentimento".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Coisa mais linda!", disse um. "Um amor puro e verdadeiro de quatro patas!", escreveu outro. "Quanto amor!", falou um terceiro.

Confira o vídeo fofo que Thiago Martins coladinho com seu pet: