Poliana Rocha se emociona ao ganhar presente de Leonardo: "Me ajudará a passar por este momento"

A influenciadora digital se emocionou ao contar aos fãs o presente especial que ganhou do cantor Leonardo

Poliana Rocha (46) usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para contar para os fãs que ganhou um presente especial do marido, o cantor Leonardo (59).

A influenciadora digital revelou que estava se sentindo muito triste após a perda de seu cachorrinho de estimação, Romeo, já que ele passava o dia todo ao lado dela e já estava na família há 10 anos. Contudo, ao chegar de viagem após alguns dias de férias, acabou sendo surpreendida pelo marido com um novo pet.

"Hoje cheguei em casa, após uns dias de férias, e senti uma tristeza imensa, a ausência do Romeo!!! Sabia que iria sentir... claro, 10 anos juntos… ele já estava cheio de manias e só eu entendia!!! Eu compartilhava com ele tudo, e ele parecia me entender, me compreender!!!", disse ela no começo do desabafo.

Depois, ela contou algumas manias de Romeo, e revelou que ele tinha ciúmes de sua neta, Maria Alice (1), filha de Zé Felipe (24) e Virginia Fonseca (23). "Não gostava que recebíamos visitas, não gostava que ninguém entrasse na piscina, sentia ciúmes da Maria Alice. Não podíamos mais arrastar as cadeiras da casa, só tomava água no pote e gelada, a ração só comia se colocássemos em uma tampa de plástico e só comia quando eu chegava do escritório, mas eu o amava", acrescentou.

Por fim, Poliana falou sobre a surpresa que ganhou de Leonardo. "Ele infelizmente se foi... nada irá substituí-lo, mas hoje meu marido @leonardo me surpreendeu com uma atitude nobre e cheia de compaixão e eu super amei e valorizei!!! Me deu um novo cachorrinho e colocou o nome de Lelêo!!!! Fiquei muito feliz. Vou dar muito amor para ele, e tenho certeza que ele me ajudará a passar por este momento com mais leveza!!!", finalizou.

Confira a publicação de Poliana Rocha sobre a surpresa de Leonardo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

