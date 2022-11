Paolla Oliveira posa com seu cachorrinho adotado há mais de 8 anos: ''Que bom que nos temos''

Atriz Paolla Oliveira se derrete ao ser recebida com muita alegria por seu cachorrinho, Marley, em casa

A atriz Paolla Oliveira (40) encheu seu feed de amor neste sábado, 19, ao compartilhar uma nova foto com um de seus cachorrinhos!

No clique, publicado em seu perfil no Instagram, a artista, que interpreta Pat na novela das sete Cara e Coragem, aparece esbanjando felicidade ao lado do pet, Marley. O animal foi adotado por Paolla e está com ela há mais de oito anos.

Ao legendar o post, a famosa contou que fez a foto no momento em que chegou em casa e foi recebida pelo cachorro com muita alegria e se derreteu pelo companheiro.

"Marley me recepciona todo dia com uma alegria que me emociona. Me joguei no chão e registrei esse momento. Ele foi adotado e faz parte da minha vida há mais de 8 anos. Já mudou de casa comigo, já precisou de cirurgia, aprendeu a nadar e já é um velhinho de barba branca. O tempo tá passando pra ele e pra mim! Que bom que nos temos", escreveu Paolla Oliveira na publicação.

Confira a foto de Paolla Oliveira com Marley:

Paolla Oliveira surge de lingerie em ensaio

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores de sua rede social na sexta-feira, 18, ao surgir toda produzida durante um ensaio que participou nos últimos dias em um hotel no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado pela famosa, ela apareceu vestindo uma lingerie estilosa e se destacou ao esbanjar suas curvas esculturais sem retoques. Em ação, fazendo seu trabalho para as câmeras, Paolla Oliveira deu um show de beleza e boa forma com muito charme. "Sextou? TEMOS!", disse a artista ao exibir o momento.

