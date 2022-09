Marina Ruy Barbosa posa com seu cachorrinho em fotos no carro

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu em seu carro ao lado do seu pet esbanjando beleza em novas fotos nas suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 22h07

Marina Ruy Barbosa deu início ao final de semana nesta sexta-feira, 2, ao postar algumas selfies no carro ao lado do seu cachorrinho, Sig.

A atriz apareceu fazendo carão com seu cachorrinho no colo. Marina ainda postou uma foto do pôr do sol e um vídeo fofo do seu pet no carro.

“Final de semana fora”, anunciou a estrela da novela Império na legenda da postagem feita em seu Instagram.

Os seguidores da atriz que marcou presença em um baile de gala em São Paulo adoraram as fotos, mas quem roubou a cena foi o pequeno Sig! “Coisa mais fofa”, comentou uma fã. E outra seguidora escreveu: “Quero um filhotinho também”.

Achados e perdidos

Recentemente, Marina marcou presença em um baile de gala em São Paulo onde seu ex-marido Xande Negrão também estava presente com a namorada.

No evento, a atriz acabou perdendo seu anel de diamantes que usava na longa luva rosa. O acessório foi rapidamente achado.