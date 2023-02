Fernanda Paes Leme se despede do cachorrinho de estimação com emocionante homenagem: "Perdi um amigo"

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme postou um vídeo com vários momentos de seu cachorro e lamentou a morte dele

Fernanda Paes Leme (39) usou as redes sociais nesta terça-feira, 7, para contar aos seus seguidores que seu cachorrinho de estimação, Google, morreu.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou um vídeo com vários momentos do pet, que viveu ao seu lado por 10 anos, e prestou uma emocionante homenagem ao se despedir do companheiro.

"Hoje perdi um amigo, um filho, um companheirinho por 10 anos, meu Google. É muito estranho nos despedir desses seres que amamos tanto e só nos fazem bem! Milhares de sensações juntas. Google é um membro da família Paes Leme, é uma parte de todos nós. Eu “adotei” ele do meu melhor amigo @pedrotourinho e éramos inseparáveis…", começou ela.

A artista seguiu dando detalhes sobre os momentos que viveu com o cachorrinho. "Toda vez que eu viajava, ele ficava com meus pais. Após uma viagem longa em que ele ficou hospedado na casa do meu pai, foi difícil separá-los. E aí tinha perto minha mãe e meu irmão, que não desgrudavam. E tinham vocês aqui que sempre perguntavam dele. E tinha a nova amizade dele com Tina."

Fernanda também falou sobre o tumor que eles descobriram no final do ano passado. "Ele era muito amado. Mas também tinha uma doença. Que chegou no fim do ano passado, do nada. Um tumor. Ele operou, mas corria o risco de ter algo no coração… E bem rápido, hoje ele foi embora", lamentou ela.

Por fim, a atriz se declarou para Google. "Só que fica esse carinho, esse olhar, as brincadeiras, a bolinha que ele amava, a lembrança, o afeto que só um bichinho sabe dar, sem dizer uma palavra, sem pedir nada em troca. Te amo, filho. Vai brincar de pular nuvem com a Trinity, com a Matilda, vai lá dar uma lambida na vó Teresinha, vai correr atrás de estrelas, vai descansar no colo de São Francisco. Obrigada por tudo", finalizou.

