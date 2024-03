Xamã mostra momento divertido com ator nos bastidores de 'Renascer'

Atualmente no ar no remake de 'Renascer', os atores Xamã e Jackson Antunes divertiram os fãs ao dançarem no camarim da novela

O cantor Xamã, intérprete do personagem Damião no remake de 'Renascer', da Globo, usou as redes sociais para dividir com os fãs um registro divertido dos bastidores da novela. Em seu Instagram oficial, o rapper publicou um vídeo descontraído ao lado do ator Jackson Antunes.

No registro compartilhado por Xamã, os dois esbanjaram simpatia ao surgirem dançando no camarim da emissora. "Multiverso do Damião", escreveu o artista na legenda da postagem. O forasteiro Damião entrou na segunda fase do folhetim causando curiosidade entre os moradores de Ilhéus.

O vídeo descontraído dos dois artistas também divertiu os seguidores, que brincaram com os personagens da novela. "Esse Damião vai dar trabalho, o requebrado já mostra que ele veio para seduzir a mulherada!", declarou uma internauta. "O Damião fazendo TikTok não pode te machucar, José Inocêncio", disse outra.

Jackson, que atualmente interpreta Deocleciano na novela adaptada por Bruno Luperi, deu vida ao personagem Damião na versão original da trama, escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente em 1993. A atuação, inclusive, foi o primeiro trabalho do ator na televisão.

Recentemente, Xamã surpreendeu o público de 'Renascer' ao aparecer sem roupa em uma das cenas do remake. Na trama, Damião foi tomar um banho de rio totalmente nu e na frente de Ritinha (Mell Muzzillo). Com isso, os telespectadores vibraram com a exibição do bumbum dele e fizeram vários elogios.

"Xamã nu na minha tv, eu não estava preparada para isso", disse um internauta. "Simplesmente Xamã mostrando sua bunda na novela, fomos nós que pedimos", reagiu outro. "A bunda do Xamã na minha tela era a cena que eu não sabia que precisava ver", escreveu mais um. "Essa Globo adora uma bundinha aparecendo, eu também amo", brincou mais um.

Xamã traz lado poeta em Renascer e elogia trama

Nova aposta para o universo da atuação, o rapper Xamã (34) faz sua estreia nas novelas com o remake de Renascer. Para o artista, o trabalho, que estreou na última segunda-feira, 22, na Globo, é a oportunidade de mostrar ao público seu lado poeta e explorar novas facetas na arte.

"É um clássico, talvez o maior da TV, então, ter a oportunidade de estar gravando com tanta gente, com esse texto maravilhoso, trazendo um pouco de mim, está sendo muito gostoso", diz Xamã, em coletiva de imprensa da novela Renascer, da qual a CARAS Brasil participou.

"[Vou] trazer um pouco do meu lado musical e poeta também, nessa parte artística na interpretação está sendo incrível", completou o músico, que ainda fez uma grande apresentação na noite, com improviso na rima e chamando os demais atores ao palco. Confira!