Você Sabia? Tony Ramos usou truque de bastidores para viver músico em novela

Tony Ramos revelou segredo por trás de personagem saxofonista de Mulheres Apaixonadas

O ator Tony Ramos (74) confessou que durante as gravações de Mulheres apaixonadas, em 2003, ele se aproveitou de um truque de produção para desenvolver seu personagem. Na época, Téo ficou marcado por ser um grande saxofonista e apaixonado pela boemia carioca.

Apesar do ótimo desempenho na trama de Manoel Carlos, que até hoje é avaliada como um dos maiores sucessos da TV Globo, o artista confessou que nunca soube tocar saxofone e que as cenas do personagem eram dubladas por um profissional que ficava nos bastidores.

"Eu apenas tive instruções com um músico na época. Ele me deu as posições básicas e, depois, quando tinha uma atuação maior, mais completa, no estúdio, eu obviamente o dublava enquanto ele ficava por trás das câmeras e, consequentemente, fazia todo o número musical", revelou ele ao jornal Extra.

No melhor estilo sincerão, Tony ainda detalhou que apenas aprendeu como segurava o instrumento, para visualmente parecer que ele estava arrasando na performance. "Eu já sabia as posições e ia dublando aquilo que eu estava ouvindo. Eu apenas aprendi, portanto, do ponto de vista funcional", disse.

"Não tenho nenhum dom para o saxofone ou para o trompete, que eu já havia ‘tocado’ na novela ‘O Astro’. Mas a gente vai lidando com isso conforme os personagens exigem", garantiu o global.

No ar com a novela Terra e Paixão, depois de 20 anos Tony voltou a atuar com a atriz Susana Vieira, que em Mulheres Apaixonadas interpretava sua irmã, Lorena. Segundo o artista, a colega é uma pessoa muito querida e não poupou elogios.

"A Susana é uma querida companheira. Nunca é demais repetir a grande companheira que ela é, a colega de trabalho absolutamente bem-humorada, positiva, sempre com muita perseverança. E a excelente atriz que ela é, tem uma carreira muito vitoriosa. Reencontrá-la agora está sendo mais um dos prazeres de fazer essa novela", disse.