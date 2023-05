Vai na Fé: Kate fica nas mãos de Theo quando segredo vem à tona

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Kate entra em crise ao ver Theo fazer chantagem com toda a sua vida

Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, da Globo, Kate (Clara Moneke) vai ficar nas mãos de Theo (Emilio Dantas). Ele vai descobrir um segredo da jovem e fará de tudo para chantageá-la. Tanto que ela terá crises de ansiedade e sofrerá.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, a mãe de Kate, Bruna (Carla Cristina Cardoso), vai organizar um jantar em sua casa para receber Rafa (Caio Manhente) e Clara (Regiane Alves). Durante o evento, eles fazem fotos e vídeos juntos. Ao chegar em casa, Clara mostra as imagens para Theo, que logo reconhece que sua ex-amante, Kate, é a namorada do seu filho. Furioso, ele decide se vingar da jovem.

Theo começa a fazer chantagem com Kate para não revelar para Rafa sobre o affair deles no passado. O vilão vai obrigar a jovem a sair com ele novamente e até organiza um jantar com a presença da família e intimida a ex.

Kate fica cada vez mais tensa por estar mais mãos de Theo e sofre com crises de ansiedade. As cenas vão ao ar a partir de sábado, 3 de junho.

Emilio Dantas curte passeio com a família

Em dia de folga das gravações da novela Vai na Fé, Emilio Dantas aproveitou um passeio em família. No último sábado, 27, ele foi flagrado ao lado da esposa, Fabiula Nascimento, e dos filhos gêmeos, Roque e Raul, em um festival de música.

Os pais corujas apareceram carregando os bebês em gangurus e posaram para as fotos dos paparazzi de plantão no evento. Os bebês de 1 ano e 4 meses esbanjaram fofura e mostraram seus lindos cabelos cacheados.

Vale lembrar que Emilio e Fabiula estão juntos desde 2015 e ela engravidou em 2021.

Fotos: Pereira / AgNews