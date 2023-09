Vagabanda: Saiba por onde andam os integrantes da banda de Malhação

Saiba o que aconteceu com os atores que interpretaram os integrantes da Vagabanda, a banda fictícia da novela Malhação 2004

Nesta semana, a temporada de 2004 da novela Malhação, da Globo, entrou para o catálogo do Globoplay e os fãs da trama podem rever as aventuras dos seus personagens favoritos. Inclusive, o público ficou saudosista com a possibilidade de relembrar a Vagabanda, que foi a banda fictícia criada na história.

Para quem não lembra, a Vagabanda era formada pelos personagens Gustavo (Guilherme Berenguer), Natasha (Marjorie Estiano) e Catraca (João Velho). Na história, a banda ganha um concurso de música e fica muito famosa. E esse sucesso foi para fora da telinha também.

Na época da exibição original, as músicas gravadas pelos personagens também conquistaram os telespectadores e foram um verdadeiro sucesso. Entre os hits estavam Você Sempre Será, Versos Mudos, Reflexo de Amor e Por Mais Que Eu Tente.

Que tal relembrar por onde andam os três integrantes da Vagabanda? Confira abaixo:

Guilherme Berenguer

O ator Guilherme Berenguer foi o galã de Malhação em 2004 e engatou outros personagens na TV depois do fim da trama, como Paraíso, Desejo Proibido e Milagres de Jesus. Hoje em dia, ele vive nos Estados Unidos com a família. Ele se casou com Bianca Cardoso e teve dois filhos.

Marjorie Estiano

A atriz Marjorie Estiano conquistou o público ao longo dos anos com seu talento na atuação e na música. Ela chegou a lançar sua carreira musical após o sucesso como intérprete das músicas da Vagabanda. Além disso, a artista seguiu sua carreira na TV e fez várias novelas e séries, como Páginas da Vida, Caminho das Índias, A Vida da Gente e Sob Pressão. Atualmente, ela namora com o médico Márcio Maranhão.

Fotos: Adão / AgNews

João Velho

Filho da apresentadora Cissa Guimarães, João Velho também fez carreira no universo do audiovisual. Além disso, ele atuou em algumas novelas, como Malhação: Vidas Brasileiras, O Rico e o Lázaro e Passaporte Para Liberdade.