'Todas as Flores', série original Globoplay, terá exibição na 'Tela Quente'

A novela 'Todas as Flores', escrita por João Emanuel Carneiro, terá o primeiro capítulo exibido na TV aberta na próxima segunda-feira

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 11h50

A 'Tela Quente' exibirá o primeiro capítulo de 'Todas as Flores' na segunda-feira, 24! A novela Original Globoplay estreou na última quarta-feira,19, na plataforma oficial, escrita por JoãoEmanuelCarneiro (52), com direção artística de Carlos Araujo!

O thriller moderno se passa em um conto de fadas moderno cheio de histórias de amor, vingança e superação que entrelaça as vidas de Maíra (Sophie Charlotte), Zoé (Regina Casé), Judite (Mariana Nunes), Vanessa (Leticia Colin), Pablo (CaioCastro), Humberto (Fabio Assunção), Rafael (Humberto Carrão) e Diego (NicolasPrattes).

Uma jovem perfumista com deficiência visual, Maíra [Sophie Charlotte (33)], cresceu com o pai em Pirenópolis, Goiás, acreditando que a mãe tivesse falecido - quando, na verdade, era uma mentira do pai para a proteger da mãe que a rejeitou após o nascimento.

Anos depois uma desconhecida aparece à sua porta, Zoé [Regina Casé (68)], sua mãe. Ela pede perdão pelo abandono, e com o pai morto, Maíra embarca para o Rio de Janeiro sem desconfiar das segundas intenções da mãe. Ao chegar lá, Zoé usa a filha para garantir a sobrevivência de sua irmã caçula, Vanessa [Letícia Colin (32)]. Este recomeço feliz leva Maíra em uma longa e perigosa jornada.

A produção por trás das telas:

João Emanuel Carneiro é responsável por outros sucessos, como ‘A Favorita’, ‘Da Cor do Pecado’ e o fenômeno ‘Avenida Brasil’, e agora, volta a investir em um enredo recheado de personagens dúbios, ganchos enigmáticos, luta de classes, injustiça social, e temas inéditos em suas obras, como deficiência visual, tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Relacionando estes tópicos polêmicos aos universos da moda, perfumaria e samba.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araújo, ‘Todas as Flores’ é escrita com Vincent Villari, Eliane Garcia e Daisy Chaves. A direção é de Luiz Antonio Pilar, Carla Bohler, Fellipe Barbosa, Guilherme Azevedo e Oscar Francisco. A produção é de Betina Paulon e Gustavo Rebelo e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim. A obra conta em seu elenco com Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin, Humberto Carrão, Mariana Nunes, Fabio Assunção, Caio Castro, Thalita Carauta, Nicolas Prattes, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes, Zezeh Barbosa, Douglas Silva, Mary Sheila, Naruna Costa, Mumuzinho, Moira Braga, Camila Alves, Cleber Tolini, Amanda Mittz, Nilton Bicudo, Suzy Rêgo, Yara Charry, André Loddi, Xande de Pilares, Chico Diaz, Heloisa Honein, Jhona Burjack, Luis Navarro, Micheli Machado, Kelzy Ecard, Duda Batsow, Ângelo Antônio, Bárbara Reis, Valentina Bandeira, Leonardo Lima Carvalho, Rodrigo Vidal, Samantha Jones, Luiz Fortes, entre outros.