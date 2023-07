Terra e Paixão: Saiba qual atriz vai interpretar a mãe de Caio na fase atual

Atriz veterana da TV é escalada para interpretar Ágatha, a mãe de Caio, na novela Terra e Paixão. Saiba mais!

A novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, vai ter uma reviravolta em breve com o retorno da mãe de Caio (Cauã Reymond). Ela foi dada como morta logo após o nascimento do filho que teve com Antônio La Selva (Tony Ramos). Porém, a família descobriu que o corpo dela não está no caixão e existe a possibilidade que ela esteja viva. Com isso, a produção da novela já escalou uma atriz veterana para interpretar Ágatha na fase atual da trama.

Nas cenas do passado, Ágatha é interpretada pela atriz Bianca Bin. Agora, a personagem vai ser assumida por Eliane Giardini, informou a coluna Play, do Jornal O Globo . De acordo com a publicação, Giardini vai começar a gravar suas cenas na primeira semana de agosto. Nos próximos dias, a atriz vai aos estúdios da Globo para fazer a prova de figurino.

Recentemente, Eliane Giardini estava no elenco da série Encantado's, do Globoplay.

Confira o resumo da novela Terra e Paixão nos dias 21 e 22 de julho:

Capítulo 65 - Sexta-feira, 21 de julho

Aline recusa a bebida de Irene. Jussara nota um pó branco na taça que era destinada a Aline. Jurecê avisa a Aline que ela está em perigo, e afirma que o mistério que tem em suas terras é da riqueza. Ramiro conta a Antônio que sua noiva trabalhará como cozinheira na pousada. Luigi e Irene buscam Petra na clínica. Flor aceita ir para casa de Ademir com Rosa como funcionária, deixando claro que não se envolverá com ele. Munda decide não se casar mais com Ramiro. Antônio manda Franco impedir que Caio use suas aplicações para emprestar dinheiro a Aline. Caio pergunta a Irene se ela tentou envenenar Aline.

Capítulo 66 - Sábado, 22 de julho

Caio ameaça colocar Irene na cadeia e não se casar com Graça, caso algo aconteça com Aline. Graça conta a Gladys e a Tadeu que Irene quer tirar a sucessão de Caio para dar a Petra. Gentil alerta Jonatas para o perigo que é a aproximação de Irene com Aline. Rodrigo diz a Caio que não existe nenhuma prova de que Agatha morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Ramiro pede dinheiro a Kelvin para se livrar de Munda. Munda guarda o dinheiro que recebeu de Ramiro no cofre da pousada. Luigi e Anely roubam o dinheiro de Munda. Ramiro se prepara para atropelar Aline.