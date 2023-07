Terra e Paixão: Saiba como será a primeira vez de Aline e Caio

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio e Aline se entregam à paixão no meio das águas. Saiba como será!

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) vão se entregar à paixão! Os dois vão ter a primeira vez juntos de um jeito inesperado e repleto de desejo.

Nas cenas, Caio está apaixonado por Aline desde o primeiro capítulo da novela e está conquistando a viúva aos poucos. Depois de trocarem alguns beijos na cama, eles vão se amar ao ar livre. Um dia, ele verá a amada nadando no rio, mas ela o manda ir embora.

Antes de ir, ele diz: “Pensei que... de repente, você pode querer que eu fique. Diz a verdade. Você quer que eu vá?”. Depois de pensar, Aline diz que quer que ele entre junto com ela no banho de rio. Ele tira a roupa e se declara para ela ao dizer que não para de pensar em Aline e que fica feliz assim que a vê. “Eu te amo, Aline”, declara. Com isso, os dois se beijam e vivem a primeira vez juntos dentro da água.

Terra e Paixão: Caio sofre acidente

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o personagem Caio (Cauã Reymond) vai correr risco de morte. Isso porque ele vai começar a investigar a morte de seu irmão, Daniel (Johnny Massaro), e será alvo de um atentado.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, os personagens da novela começam a desconfiar que Daniel possa ter sido assassinado. A suspeita é que o carro do rapaz tenha sido sabotado e isso possa ter causado o acidente que tirou a vida dele. Com essa informação, Caio incia uma investigação.

Caio vai até a casa do mecânico Ernesto (Eucir de Souza), que foi quem mexeu no carro de Daniel pouco antes do dia do acidente. Ao sair de lá, ela é alvo de uma perseguição. Um carro segue Caio pela estrada com um homem encapuzado dirigindo, que começa a dar tiros na direção do carro domocinho. No meio do tiroteio, Caio perde o controle do veículo e sofre um acidente.