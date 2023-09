Terra e Paixão: Saiba como será o noivado de Caio e Aline

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Caio pede Aline em casamento em encontro na casa dela. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) vão dar um novo passo no relacionamento. Apaixonado, ele organiza uma festa de noivado para pedir a mão dela em casamento. Saiba como será a cena!

Na trama, Caio organiza um jantar de noivado na casa de Aline e chama Angelina (Inez Viana) e Agatha (Eliane Giardini) para presenciarem o seu momento especial. Inclusive, o anel de noivado será dado por Agatha, que entrega para o filho o anel que ganhou de Cândida (Susana Vieira) no passado.

Romântico, Caio ajoelha para pedir Aline em casamento e deixa todo mundo feliz. Porém, Jonatas (Paulo Lessa) não gosta de ver sua amada ficando noivas de outro homem ao observar a cena de longe.

No entanto, o noivado de Aline e Caio não vai durar muito. Logo mais, ela vai descobrir que caiu em um golpe de Vinicius (Paulo Rocha) e acabou passando suas terras para o nome de Irene (Gloria Pires). Com isso, a vilã exige que Aline saia das terras e a mocinha vai brigar com Caio, encerrando a relação deles.

As cenas vão ao ar a partir de quinta-feira, 28.

Foto: Globo/Manoella Mello

Confira o resumo da novela Terra e Paixão para o período de 27 a 30 de setembro:

Capítulo 123 - Quarta-feira, 27 de setembro

Tadeu descobre que foi enganado por Anely e diz que está apaixonado por Nice. Lucinda sofre com a possibilidade de Marino ser transferido. Petra e Luigi confessam a paixão que sentem por Hélio e Anely, respectivamente, e resolvem se separar. Mara e Menah enfrentam Elias. Luigi conta a Anely que irá se separar de Petra. Petra diz a Hélio que está livre para ficar com o engenheiro. Gregório ameaça Nice, querendo dinheiro da ex-aliada. Caio reage quando Irene lhe avisa que ele e Aline enfrentarão tempos difíceis.

Capítulo 124 - Quinta-feira, 28 de setembro

Nice combina com Gregório de conseguir dinheiro para fugirem juntos. Irene e Antônio reagem quando Graça conta que Marino prendeu o homem que matou Ernesto e Dalva. Irene ameaça internar Petra, se a filha se separar. Antônio repreende Marino por ter libertado Sidney. Lucinda e Andrade assinam o divórcio. Graça pergunta se Gladys está gostando de Andrade. Nice exige dinheiro de Tadeu, para não contar que tem um caso com ele. Irene é ameaçada por Nice. Caio oficializa o pedido de casamento com Aline. Ramiro e Kelvin encontram Nice sem vida em seu carro.

Capítulo 125 - Sexta-feira, 29 de setembro

Gregório foge ao saber da morte de Nice. Enzo diz a Anely que Tadeu matou Nice. Luigi propõe a Petra que ambos finjam para Irene que ainda estão casados. Anely comenta com Luigi sobre seu receio de Lucinda descobrir sua vida secreta. Angelina conta a Antônio que Nice ameaçou Irene. Vinícius avisa a Irene que já mandou a documentação ao despachante para passar a propriedade da Aline para o nome dela. Antônio questiona Irene sobre a autoria do assassinato de Nice. Marino comunica que a pessoa com quem Nice estava saindo é a principal suspeita de sua morte.

Capítulo 126 - Sábado, 30 de setembro

Marino descobre que Anely fez um depósito alto na conta de Nice. Tadeu se sente aliviado ao saber que Nice não vai mais chantageá-lo. Irene ameaça Angelina. Anely conta a Marino como se envolveu com Nice e Tadeu, e pede ao delegado para não contar a Lucinda. Marino acredita em Tadeu quando ele conta que estava sendo ameaçado por Nice. Gladys e Mara descobrem pelas câmeras da transportadora que Andrade apanhou de Serjão. Gladys avisa a Andrade que ele foi readmitido. Angelina diz a Agatha que está com medo de Irene. Marino conclui que Irene é responsável pelo assassinato de Nice e pelo atentado contra Agatha.