Terra e Paixão: resumo da novela de 09 a 14 de outubro

Capítulo 133 - Segunda-feira, 9 de outubro

Marino avisa que continuará na delegacia de Nova Primavera. Petra ofende Irene. Caio rompe com Antônio, avisando que será seu grande inimigo se o pai não devolver as terras a Aline. Caio pede pra trabalhar com Ademir e ele oferece sociedade ao sobrinho. Silva comunica a Marino que acharam indícios de envenenamento na necrópsia do corpo de Ruan. Aline discute com Irene. Kelvin conta a Marino que viu Ruan conversando com Agatha. Aline sente ciúmes de Caio ao vê-lo abraçando Graça. Irene contrata Graciara para invadir o quarto de Hélio e ser flagrada por Petra. Petra chega à pousada para visitar Hélio.

Capítulo 134 - Terça-feira, 10 de outubro

Petra se desespera ao flagrar Graciara na cama com Hélio. Hélio diz a Luigi que desconfia de que Irene tenha armado o flagra para afastá-lo de Petra. Luigi reage apavorado com as ameaças de Irene. Marino dá dinheiro para Tadeu. Aline decide seguir o conselho de Lucinda e procurar Caio, mas desiste ao ver Graça com ele. Andrade reage, ao ver Lucinda e Marino em um clima amoroso. Marino indaga Agatha sobre a conversa que teve com Ruan.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 11 de outubro

Agatha diz a Marino que Ruan estava alterado e se insinuou para ela. Caio avisa a Aline que não desistirá de se casar com ela. Caio visita Petra e fica sabendo por Luigi da possível armação de Irene para afastar a irmã de Hélio. Graciara confessa a Caio e Luigi que Irene a contratou para ficar na cama de Hélio. Aline e Jussara pensam em alugar a casa de Mara. Caio e Luigi levam Hélio ao encontro de Petra. Cacá contrata Aline como contadora do salão. Luigi fica tenso ao receber uma ligação misteriosa. Marino revela a Lucinda que é pai de Danielzinho.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 12 de outubro

Lucinda pede um tempo a Marino. Graça sente vergonha da família que passa a frequentar a casa de Antônio nas refeições. Jonatas acolhe Aline em seu desabafo. Tadeu propõe a Berenice fazer parte de um hot site. Lucinda tenta convencer Graça a contar a verdade sobre a paternidade de Danielzinho. Lucinda contrata Jussara como cozinheira da pousada. Cacá demite Anely do salão. Petra fica interessada em conhecer a clínica de tratamento sugerida por sua terapeuta Marta. Caio observa Aline entrando no show de Gustavo Mioto.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 13 de outubro

Caio e Aline trocam olhares durante o show. Graça procura por Jonatas, e os dois ficam juntos. Agatha resiste à sedução de Antônio. Hélio não entende o motivo de Petra ter lhe dito que os dois vão ficar um tempo sem se verem. Gladys e Andrade se aproximam. Caio apoia Aline durante a reunião com Rodrigo sobre o processo contra Irene. Gladys diz a Menah que atenderá ao pedido de Flor para abrir um curso na escola. Irene reage quando Petra comunica que deseja se internar na clínica recomendada por sua terapeuta. Caio batiza Danielzinho. Aline, Jussara e João se despedem de casa. Caio e Aline se unem.

Capítulo 138 - Sábado, 14 de outubro

Caio faz questão de ajudar Aline com a mudança. Luigi faz uma surpresa para Petra antes de a mulher ir para clínica, e a leva na aldeia para encontrar Hélio e Caio, e ser abençoada por Jurecê. Agatha avisa a Graça que já sabe do segredo da jovem com Marino. Lucinda consegue emprego para Anely na sorveteria do irmão de Silvia. Agatha avisa a Irene que ela e Antônio estão sendo enganados por Graça. Gladys flagra Tadeu com Berenice e Enzo no quarto dela no bar. Rodrigo avisa a Aline e Caio que Antônio terá que parar com a extração de diamantes até o fim do processo. Marino recebe uma mensagem no celular dizendo que o filho dele corre risco de morte. Irene flagra Marino e Graça juntos e pergunta a Marino se Danielzinho é filho dele.