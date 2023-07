Terra e Paixão: Caio deixa Graça sozinha no altar. Saiba como será a cena!

Não vai ter casamento! Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, Caio toma atitude radical e abandona Graça no altar

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o dia do casamento de Caio (Cauã Reymond) e Graça (Agatha Moreira) vai chegar, mas a cerimônia não vai acontecer! Saiba como o rapaz vai abandonar a noiva no altar:

Nas cenas, Caio estará na igreja para se casar quando vê Aline (Bárbara Borges) toda arrumada para a cerimônia. Rapidamente, ele pede para falar a sós com ela e pergunta se ela foi ali para debochar dele. Porém, ela diz que foi ali para impedi-lo de fazer uma besteira e diz que ele pode ser apenas tio do filho de Graça. Ele rebate e diz que ela o orientou a se casar. Então, ela nega e diz que falou para ele seguir o seu coração.

Na sequência, Aline diz que ama Caio e que não sabe como vai viver se ele se casar com outra. Quando os dois vão se beijar, Irene (Gloria Pires) aparece e interrompe. Então, Caio vai para o altar e vê Graça entrar na igreja. Ao ficar ao lado da noiva, ele decide que não vai se casar.

Caio diz para Graça perdoá-lo e que não pode se casar com ela. Uma confusão começa na igreja e todos tentam impedir que Caio saia da igreja, mas ele dá um jeito de ir embora sem casar.

Terra e Paixão: Caio sofre acidente

Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, da Globo, o personagem Caio (Cauã Reymond) vai correr risco de morte. Isso porque ele vai começar a investigar a morte de seu irmão, Daniel (Johnny Massaro), e será alvo de um atentado.

Nas cenas, de acordo com a coluna Play, do Jornal O Globo, os personagens da novela começam a desconfiar que Daniel possa ter sido assassinado. A suspeita é que o carro do rapaz tenha sido sabotado e isso possa ter causado o acidente que tirou a vida dele. Com essa informação, Caio incia uma investigação.

Caio vai até a casa do mecânico Ernesto (Eucir de Souza), que foi quem mexeu no carro de Daniel pouco antes do dia do acidente. Ao sair de lá, ela é alvo de uma perseguição. Um carro segue Caio pela estrada com um homem encapuzado dirigindo, que começa a dar tiros na direção do carro domocinho. No meio do tiroteio, Caio perde o controle do veículo e sofre um acidente.