Susana Vieira relembra bastidores de A Sucessora e revela: 'Eu tinha medo'

Susana Vieira revelou momentos de paixão e medo que viveu nos bastidores de A Sucessora

Susana Vieira (80), ícone da televisão brasileira, estará de volta às telinhas em março com a reprise de A Sucessora, no canal Viva. A novela rendeu as melhores lembranças da vida para a atriz, que revelou os momentos de paixão e medo que viveu nos bastidores da produção em entrevista à CARAS Brasil.

A Sucessora, que foi transmitida pela primeira vez em 1978, foi uma das primeiras novelas da carreira da atriz. "Eu fazia um papel de uma mocinha de 16 anos, e eu fazia a novela já com 40 eu acho, sei lá. Mas eu sei que havia uma divergência de idade. Eu estava tão apaixonada pela personagem e estava tão bem caracterizada pelo figurino, pela maquiagem, pelo cabelo, pela reconstrução toda da moda da época e pelo texto brilhante de Manoel Carlos", declarou Susana Vieira, que tinha 36 anos quando interpretou Marina Steen.

A atriz, que atuou ao lado de Nathália Timberg (93) na novela , revelou que a relação das duas não era tão amigável: "Tinha medo dela, porque ela fazia uma personagem muito má, era uma mulher que tinha muita inveja, muito ciúme da minha personagem. Era a governanta. E eu tinha muito medo, primeiro que ela era uma grande atriz, eu tinha medo de contracenar com ela, de não estar à altura dela. E segundo que eu tinha medo mesmo. O engraçado era que eu fazia o papel de Marina Steen, uma garota assustada casada com um homem rico e mais velho, que era viúvo. O grande problema da novela era esse".

Outro ator que contracenava com a estrela da novela era Rubens de Falco (1931-2008), que interpretou o personagem Roberto Steen. Além de par romântico de Susana Vieira na trama de A Sucessora, o galã também viveu romance longe das telas com a atriz.

"Ele era distante e frio comigo, e tinha uma relação com a personagem da Marina muito respeitosa, muito distante. Tinha muito medo dele também, mas daí eu acabei me apaixonando por ele na vida real, e ele por mim. Nós tivemos um caso de amor durante dois anos. A novela acabou e nós viajamos pela Europa, pela Itália, por Portugal, pelo Egito, foi uma lua de mel de quatro meses eu acho. Foi tudo muito bom", compartilhou Susana Vieira sobre o romance, fruto da novela .

"Para mim é uma grande alegria rever esse sucesso. Essa novela é primorosa por tudo, pelo elenco, pelo texto, pela direção e pela reprodução da época", contou Susana Vieira. A atriz também garantiu: "Eu tenho as melhores lembranças da minha vida na novela A Sucessora".