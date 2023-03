Sucesso dos anos 90, A História de Ana Raio e Zé Trovão deve ganhar remake

Protagonista de Ana Raio e Zé Trovão, Ingra Lyberato revela planos de uma releitura da novela, inspirada no cinema norte-americanos

Um dos grandes sucessos dos anos 1990, a novela A História de Ana Raio e Zé Trovãodeverá ganhar um remake. A informação foi revelada pela atriz Ingra Lyberato (56), intérprete da protagonista Ana Raio, em entrevista exclusiva à CARAS Brasil. Apesar da idealização, a artista ressalta o projeto ainda é bastante embrionário.

"Essa ideia existe e tem pessoas interessadas em fazer, o Almir [Sater] sabe disso", explica a artista, citando o ex-colega de elenco, que interpretava Zé Trovão, também protagonista do folhetim. "Existem outras dinâmicas envolvidas que ainda não estão completamente resolvidas, como a questão dos direitos da trama."

A atriz conta que o projeto nasceu inspirado na prática do cinema norte-americano de trazer de volta os atores dos filmes originais, como é visto na última trilogia da saga Star Wars, por exemplo, com a volta de atores como Mark Hamill, Harrison Ford e Carrie Fisher. "A ideia é ter dois tempos nessa história", completa.

"Um tempo que traria as pessoas que fizeram a história original, e o outro teria eles jovens. Ou até mostrar o legado dessa relação com os cavalos", acrescenta Lyberato. "A ideia é fazer como o cinema americano faz de ter os atores originais abençoando com sua presença a releitura, trazer todas as gerações, pais, filhos e avós. Eu faço votos para que aconteça."

RELEMBRE A TRAMA DE A HISTÓRIA DE ANA RAIO E ZÉ TROVÃO

A novela da extinta Rede Manchete fez sucesso nos anos 1990 ao mostrar a história de amor entre Ana Raio e Zé Trovão. Na trama, Ana de Nazaré é orfã de mãe e mora com o pai no sul do Brasil. Aos 13 anos é abusada sexualmente por Canjerê, um ex-capataz da fazenda de seu pai, engravida e dá aluz uma menina chamada Maria Lua.

O vingativo Canjerê volta à fazenda, mata o pai de Ana e rapta sua filha. Anos depois, Ana de Nazaré se transforma em Ana Raio, uma famosa peoa de uma companhia de rodeios. Ela percorre o país em sua caravana, buscando sua filha ao lado de João Riso, seu apaixonado companheiro.

Então, em uma de suas viagens, sua caravana encontra a de Dolores Estrada, que tem como destaque o peão Zé Trovão, que não conhece a história de Ana. Entre os rodeios, feiras e viagens pelo território brasileiro, surge um romance entre os dois.