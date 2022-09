Sonia Abrão faz críticas para cena de Juma e Solano na novela Pantanal

Sonia Abrão reclama de como foi feita a cena de Juma matando Solano na novela Pantanal: 'Não correspondeu às expectativas'

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 18h38 - Atualizado às 18h45

A apresentadora Sonia Abrão demonstrou que não aprovou o resultado final da cena da morte de Solano (Rafa Sieg), que foi morto por Juma (Alanis Guillen) após ela virar uma onça, no remake da novela Pantanal, da Globo. Durante o programa A Tarde É Sua, ela criticou o fato da personagem não ter se transformado de fato em uma onça e disse que não atingiu suas expectativas.

"Pra variar, não correspondeu às expectativas e, pra variar, não correspondeu aos textos que a gente teve acesso, que a gente teve conhecimento. Isso dá uma bronca danada. Porque, lendo, você começa a visualizar tudo, você tem certeza de que, já que está escrito, é assim mesmo que vai pro ar, mas não aconteceu. Mais uma vez, não aconteceu", disse ela.

E completou: "A única mudancinha que se vê é nos olhos da Juma, ela não chega a se transformar em onça, que era o que todo mundo tava esperando."

Por fim, Sonia Abrão continuou a sua crítica para a cena. "Eles fazem aí a silhueta da Juma, como se ela fosse uma onça, agredindo e matando alguém, mas ela não se transforma em onça, que era o que todo mundo esperava. E, mais do que isso, o texto dizia que a cena seria tão forte porque a Juma, virando onça, degolaria o Solano, ela arrancava a cabeça dele", declarou.

Durante o capítulo da noite de quinta-feira, 22, o público da novela Pantanal elogiou a atuação da atriz Alanis Guillen na cena da morte de Solano. "Que cena foi essa da Juma! Meu Deus, estou besta... Que cena incrível, perfeita", disse uma fã da novela. "Tô arrepiada com essa cena da Juma. Alanis é incrível", declarou outra. "Juma Marruá mostrando que não brinca em serviço e Alanis Guillen brilhando", declarou mais um. "A juma matou o cara com a UNHA", disse um internauta. "Juma ficou com reiva e virou onça,mesmo!", escreveu outro.

Saiba como foi a cena da morte de Solano na novela Pantanal:

Na trama, Solano sequestrou Juma para tentar atrair o Velho do Rio. Em um momento, ele disse que iria se livrar de Juma e da filha dela, o que provocou a raiva da jovem. Ela conseguiu se libertar da corda e virou uma onça para matar o vilão. Com golpes de suas mãos, Juma tirou a vida de Solano sem dó nem piedade. No dia seguinte, ela apareceu arrastando o corpo dele e com o vestido ensanguentado.

Nas redes sociais, os internautas vibraram com a cena de ação.