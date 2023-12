Sidney de Terra e Paixão, ator relembra gafe com Glória Pires: 'Riso geral'

Em entrevista à CARAS Brasil, Paulo Roque revelou detalhes dos bastidores de Terra e Paixão e refletiu sobre morte de personagem

Em sua primeira novela na TV Globo, o ator Paulo Roque não consegue esconder o sentimento de gratidão e plenitude diante de suas conquistas profissionais. Em entrevista à CARAS Brasil, revelou detalhes dos bastidores de Terra e Paixão, a qual atuou ao lado de grandes personalidades da televisão, como Tony Ramos (75) e Gloria Pires (60).

"Eu não poderia estar mais feliz como estou. Minha primeira novela é uma novela das 9, de Walcyr Carrasco junto com Thelma Guedes e um elenco dessa grandeza. Foram 10 meses primorosos de muito aprendizado. Estou pleno e pronto pra mais", disse.

Na última semana, Paulo gravou sua última cena na produção, a qual o personagem Sidney morre nas mãos de Irene. Vendo que seu segredo está prestes a ser revelado pelo capanga, a vilã tomará uma atitude radical e tenta mesmo matar o rapaz. A atitude seria uma alternativa para que ninguém soubesse que ela foi a verdadeira responsável pela morte de Daniel (Johnny Massaro).

A cena intensa foi gravada com muitas técnicas e até precisou ser coreografada. Mas apesar de ter uma ajuda de uma dublê, o contato físico entre Gloria e Paulo acabou gerando uma situação inusitada dno set de filmagens. "Foi logo no primeiro “ação” quando Glória passa por mim e eu tenho que segurar o cabelo e atirá-la ao chão. Ela foi e a peruca ficou na minha mão. Foi riso geral", lembrou, falando sobre a protese capilar usada pela atriz ao longo da novela.

Mesmo não ficando até o final da trama, o ator afirma que se sente orgulhoso do trabalho entregue. "Quando eu recebi o roteiro dessa cena eu me senti muito feliz. O Sidney começou uma trajetória crescente dentro da trama envolvido em crimes e segredos, causando muita confusão e reviravoltas e termina de forma trágica pelas mãos de Irene", disse.

Ainda sobre os bastidores, Paulo falou um pouco sobre sua relação com o elenco e pontou Tony Ramos com uma das pessoas mais queridas. "Estar nos camarins com Tony Ramos é uma aula. Gentileza e muito conhecimento. Com ele escutamos boas histórias sobre tudo, é uma enciclopédia de sabedoria", conta.

Em tempo, Paulo Roque tem investido cada vez mais em produções para o streaming. Nos últimos anos ele esteve no elenco das séries A Divisão, Rota 66 – A Polícia que Mata, Sob Pressão e Além da Ilha, todas do Globoplay. Para o artista, era um desejo pessoal conseguir atuar em todas as frentes: cinema, teatro, streaming e televisão.

"Eu sempre desejei estar onde eu possa viver personagens que é a grande função do ator. O Teatro é essencial pra mim, mas sempre desejei estar também nos outros meios, como streaming, cinema e televisão. Enfrento isso com muita seriedade e comprometimento. O mais importante pra mim é estar trabalhando e vivendo do meu ofício. Gosto muito de estudar e cada janela tem sua característica e técnica. Se eu estiver vivendo um personagem, seja em que palco for, estarei feliz", frisa.