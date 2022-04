Rose beija Neném e choca Paula em 'Quanto Mais Vida, Melhor'

Rose beija Neném na boca e choca Paula na novela 'Quanto Mais Vida, Melhor'

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 11h45

Um beijo roubado em breve agitará a vida de alguns personagens na segunda fase da novela Quanto Mais Vida, Melhor.

Nos próximos capítulos do folhetim da TV Globo, apaixonada e sem controle, Rose (Bárbara Colen) surpreenderá ao beijar Paula (Giovanna Antonelli) na história.

No corpo do jogador de futebol Neném (Vladimir Brichta), a empresária da trama das 19 horas vai se chocar com a atitude da ex-modelo que irá agarrá-la de vez.

Paixão ardente

Sem nem desconfiar da troca de identidades que rolou, a mãe de Tigrão (Matheus Abreu) ainda confessará que está completamente rendida pelo jogador de futebol na novela das sete.