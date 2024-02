Renascer: Quando Augusto vai aparecer? Saiba a história do quarto filho do coronel

Cadê o José Augusto? Um dos quatro filhos de José Inocêncio ainda não apareceu na novela, mas está prestes a surgir na fazenda. Saiba como será!

Desde que a novela Renascer entrou na segunda fase da trama, um dos personagens é apenas citado na história, mas ainda não apareceu em cena: É o José Augusto (Renan Monteiro), um dos quatro filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Porém, a chegada dele vai acontecer em breve após ele receber a notícia sobre as mudanças em sua família. Saiba como será:

José Inocêncio chamou seus filhos para se reunirem na fazenda para anunciar seu noivado com Mariana (Thereza Fonseca), mas apenas José Venâncio (Rodrigo Simas), José Bento (Marcello Melo Jr) e João Pedro (Juan Paiva) se reuniram com os pais. Porém, José Augusto não apareceu e só saberá do casamento do pai depois que a cerimônia já tiver acontecido. Com isso, ele irá às pressas para a fazenda.

Ao chegar na fazenda, de acordo com o site NaTelinha, José Augusto vai se estranhar com Mariana. Ele não gostar da mocinha assim que a conhece, e dá alfinetadas na esposa do pai. Porém, com o tempo, eles vão se aproximar aos poucos quando ela começar a amolecer o coração dele.

José Augusto é médico, mas nunca gostou muito da profissão. No passado, ele teve problemas em um hospital onde trabalhou, mas nunca contou isso para a família por vergonha. Além disso, Zinha não gosta dele. Isso porque ela o acusa de ser culpado pela morte do seu pai, Jupará, que ficou doente e Augusto não quis fazer a cirurgia por medo.

Zé Augusto vai aparecer na novela nos capítulos a partir do dia 19 de fevereiro.

Confira o resumo dos capítulos da novela Renascer para o período de 15 a 17 de fevereiro:

Capítulo 22 - Quinta-feira, 15 de fevereiro

Buba teme quando José Inocêncio afirma pressentir que ela lhe dará um neto. José Inocêncio confessa a Mariana seu receio de que os filhos não tenham competência para cuidar das terras que herdarão. Venâncio critica Bento ao ouvir as ideias do irmão para administrar as terras. Kika nota a admiração de Buba por José Inocêncio. Padre Santo e Pastor Lívio impedem que jagunços, a mando de Egídio, entrem em conflito com os assentados. Pastor Lívio questiona José Inocêncio sobre sua chegada à região.



Capítulo 23 - Sexta-feira, 16 de fevereiro

José Inocêncio e Pastor Lívio conversam sobre o passado do fazendeiro. Inácia explica a Padre Santo o motivo da ausência de João Pedro no casamento do pai. João Pedro reage quando Bento afirma que o irmão sente ciúmes de Mariana. Morena conversa com Inácia sobre a educação de Ritinha. Norberto sente tristeza ao se dar conta de que Jacutinga fechou as portas de sua casa e vai embora da cidade. Padre Santo sente uma indisposição. Eliana tenta convencer Eriberto a descobrir se Venâncio tem outra mulher. É chegado o dia do casamento de José Inocêncio e Mariana na fazenda. Desolado, João Pedro assiste de longe à celebração do casamento. Mariana sofre ao notar o estado de João Pedro.



Capítulo 24 - Sábado, 17 de fevereiro

Chico, pai de Ritinha, sente ciúmes ao ver sua filha dançando com Bento na festa. Norberto enfrenta Bento, que fala mal de Jacutinga. José Inocêncio e Mariana vão para Ilhéus de lua-de-mel. João Pedro reage à provocação de Bento e agride o irmão. Venâncio aconselha João Pedro a esquecer Mariana. Morena se preocupa com Zinha, que está triste. Buba se emociona com o livro deixado por José Inocêncio de presente para ela. João Pedro se despede dos irmãos, Zé Venâncio e Zé Bento, que retornam para o Rio de Janeiro após o casamento do pai. Venâncio pede o divórcio a Eliana, que declara guerra contra o publicitário. Teca se preocupa com Du, ao vê-lo ferido depois de uma briga. Neno e Pitoco contam a Du que furtaram objetos da loja enquanto ele era perseguido pelo vendedor. Eliana pede a Eriberto que consiga todas as informações a respeito da mulher que está com Venâncio.