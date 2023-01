Protagonista de 'Cara e Coragem', Paulo Lessa vai protagonizar nova novela das 21h

O ator Paulo Lessa fará parte do elenco principal de Terra Vermelha, novela que vai substituir 'Travessia' no horário nobre da TV Globo

O ator Paulo Lessa (40) já pode ter data para voltar às telinhas de todo o Brasil. Após protagonizar Cara e Coragem, que termina nesta sexta-feira, 13, na pele do segurança Ítalo, o ator foi escalado para outra novela da Globo, informou o site NaTelinha. De acordo com a publicação, ele também terá um dos papéis principais na próxima nova novela das 21h, que estreia no primeiro semestre do ano que vem, substituindo Travessia.

Ele já teria assinado contrato para estar na trama, na qual viverá um triângulo amoroso com Bárbara Reis (33) e CauãReymond (42). A nova novela das nove da TV Globo é escrita por Walcyr Carrasco (71), a história vai tratar sobre o agronegócio. Paulo Lessa será o ativista Jonatas dos Santos, apaixonado pela protagonista Aline (Bárbara Reis). Ele vai se aproximar da moça ao perceber que o vilão Antônio, interpretado por Tony Ramos (74), quer tomar as terras dela. As informações são da colunista Patrícia Kogut, de O Globo.

No decorrer da história, terá início o triângulo amoroso que vai envolver ainda Caio (Cauã Reymond), o elenco ainda conta com grandes nomes como Glória Pires (59), Tatá Werneck (39), Débora Falabella (43), Agatha Moreira (30), entre outros nomes.

A previsão de estreia do folhetim é em maio de 2023, após o fim da trama de Gloria Perez às nove da noite. Terra Vermelha, nome provisório da novela, será dirigida por Luiz Henrique Rios. O diretor já esteve no Mato Grosso do Sul junto de Walcyr para o estudo das locações.

O ator que teve seu primeiro papel de destaque na novela das 19h, Cara e Coragem, falou a respeito da diversidade em ser um protagonista negro, em uma entrevista no Programa do Bial: "Eu nunca tive um personagem como o Ítalo para me espelhar na televisão brasileira. De repente eu sou esse cara. Estou representando milhares de pessoas que não vão só ouvir uma história, mas contar também. Então, você consegue mudar um pouco essa perspectiva."