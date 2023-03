Por onde anda Maria Gladys? Atriz de Senhora do Destino vive reclusa e tem neta famosa

Maria Gladys vive reclusa no interior de Minas Gerais e tem neta famosa em Hollywood

Maria Gladys (83), famosa atriz brasileira, vai voltar para as telinhas com a reprise de Senhora do Destino no canal Viva. A atriz, que atualmente vive reclusa no interior de Minas Gerais, também voltou aos radares da internet com o sucesso da neta, Mia Goth (29), famosa em Hollywood.

Após uma carreira de novelas e muitos anos vivendo no Rio de Janeiro, Maria Gladys deixou a capital das produções cinematográficas brasileiras para viver uma vida reclusa no interior de Minas Gerais. Em 2020, ela concedeu uma entrevista ao Extra sobre as mudanças desde que deixou a agitação carioca.

"Sou boêmia, mulher de bar, de balcão, de chope. Adoro os bares do Leblon, mas eu vim pra cá e fui me acostumando com o silêncio daqui. Sempre morei pagando aluguel, e uma atriz que paga aluguel, é f$#5, porque a gente não tem trabalho o tempo todo. Quando eu morava no Rio, eu tinha que correr para pedir trabalho para pagar o aluguel. Aqui não tenho preocupação de aluguel. Vivo cercada de montanhas, frutas. É lindo", contou Maria Gladys na entrevista.

Maria Gladys , que já viveu um romance com o cantor Roberto Carlos, não deixou de comentar a relação que teve com o Rei. "Fomos namoradinhos na adolescência. Fui apaixonada por ele. Foi tão bom, éramos jovens, tínhamos 16, 17 anos. Na época, ele estava começando e a gente fazia um programa na TV Tupi. Quando ele estourou mesmo, eu não era mais namorada dele", declarou.

NETA DE MARIA GLADYS FAZ SUCESSO EM HOLLYWOOD

Seguindo a mesma carreira de atriz da avó, Mia Goth, neta de Maria Gladys, estrela filmes badalados de Hollywood e é uma das promessas do cinema estadunidense. Com apenas 29 anos, ela já protagonizou a sequência de terror Pearl e X: A Marca da Morte e contracenou com astros estrangeiros, como Anya Taylor-Joy (26) e Alexander Skarsgård (46).