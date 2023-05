Poliana Moça: resumo do penúltimo capítulo da novela

No penúltimo capítulo da novela Poliana Moça, um ano se passa e Poliana se prepara para a formatura

Capítulo 306, segunda-feira, 22 de maio

Formiga encontra Jeff e Brenda na faculdade e avisa que agora vai estudar gastronomia. Yuna acredita que Pedro e Chloe estão escondendo alguma investigação dela. Sobre a votação para decidir o representante da comissão de formatura, Poliana mostra para Song o vídeo da colega sabotando a urna. Song nega a atitude e alega que Poliana fez uma montagem. Em conversa com Poliana e Song, Renato diz que fez a contagem da urna e que houve mais votos do que alunos, comprovando fraude. Pedro e Chloe decidem expor para Yuna que a irmã dela fraudou as urnas. Poliana sugere que ela e Song fiquem como representante da comissão de formatura; Renato aceita, mas declara que vai ter que contar para os pais da Song sobre a ação da aluna. Otto visita Luca na cadeia e afirma que ele e o pai do garoto estão empenhados em tirá-lo do local. Otto fala para Luca que a “Luc4Tech” não está indo tão bem. Glória oferece o apartamento dela para Celeste morar temporariamente; ela aceita e fica emocionada com o carinho da avó. Um ano se passa e Poliana se prepara para a formatura. Waldisney faz contrabando de aparelhos celulares na prisão. Finalmente, o verdadeiro nome do Formiga é revelado. Formiga entrega comida na casa de Celeste e eles conversam sobre a vida. Celeste e Formiga flertam.

Terça-feira, 23 de maio

EXCLUSIVAMENTE NESTE DIA, POR CONTA DO FUTEBOL, O SBT NÃO EXIBE “POLIANA MOÇA”

Capítulo 307, quarta-feira, 24 de maio

O SBT NÃO REVELA O RESUMO DO ÚLTIMO CAPÍTULO