Poliana Moça: resumo da novela de 06 a 10 de fevereiro

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, João pede ajuda de Poliana para investigar sobre o passado do pai.

Capítulo 231, segunda-feira, 06 de fevereiro

Claudia nota comportamentos estranhos de Benício. Otto esbarra com Celeste na saída da Luc4Tech e pergunta o que ela queria com a filha dele; Tânia aparece e intimida Otto. Tânia diz que Otto está perseguindo Celeste e que se continuar vai denunciar para a Justiça; Roger passeia por perto e escuta a conversa. Tânia dá um recado para Otto e manda ele ficar de olho nos lançamentos da “Luc4Tech”; Otto pergunta se ela é sócia do Luca Tuber. Um gatinho sangrando aparece na casa de Luísa; ela e a sobrinha, sem celular, levam para veterinário . Escondido, Roger faz barulho e Otto identifica o irmão; Roger sai correndo. Otto pergunta se Tânia está se relacionando com Roger. Tânia alega que Poliana está sozinha enquanto ele está ali no momento; ele sai correndo preocupado. Renato atrasa para o jantar na casa da Ruth e os sobrinhos da diretora ficam bravos; ele chega, fala que demorou porque estava saindo de casa e um entregador deixou um livro autografado da Tânia, ficando lisonjeado. João fica furioso e afirma que Tânia roubou o livro do pai dele. Otto fica bravo com Luísa por sair e não levar o celular; ele diz que não pode pensar na possibilidade de perder ela e a Poliana. André fala para Raquel que deseja usar aliança; Raquel acha que é uma coleira moderna. Luísa conta para Otto que não se acostumou a morar sozinha. Na escola, Henrique conversa com Ruth sobre a contratação; Renato vê e fica com ciúmes. Com as fotos de Marcelo, Gleyce quer fazer uma exposição no CLL e desobedecer a ordem do Cobra, que proíbe eventos; Branca e Eugênia não concordam com atitude de Gleyce.

Capítulo 232, terça-feira, 07 de fevereiro

Jeff e Otto pensam em outra forma de conseguir acesso à memória de Pinóquio. Eugênia diz para a filha que preparou café da tarde para ficar juntas. Helena fala para a mãe que Éric mudou e está mais legal e responsável. Eugênia acha que Helena está gostando de Éric e pergunta se já superou João. Na casa de Lorena, Chloe tem alergia; Claudia liga para Eugênia e a mãe sai correndo, decepcionando e deixando Helena sozinha. Jeff quer tirar a memória do Pinóquio manualmente. Tânia chega de surpresa na “Luc4Tech”. Luca diz a Tânia que sabe que ela é a Cobra e deseja sair do esquema criminoso; ela declara que ele não tem opção. Poliana fala para Otto deixar Pinóquio mais tempo ligado para conhecer a essência dele sem a memória. Roger invade a “Luc4Tech” e alega que o Luca é um traidor; Tânia ameaça ligar para polícia e entregar Roger se ele não sair do local. Tânia revela que conseguiu o projeto do LUC2 invadindo o sistema de Otto. Tânia conta para Luca que quer vender a cópia do LUC2 para ele. Joana pergunta para Mario sobre Benício e ele conta tudo; Joana diz que vai repassar para Claudia. Tânia ameaça Luca para fechar negócio e lançar o LUC2. Em conversa com Ruth, João afirma que quer provar que o livro era do pai. Ruth lembra que o pai dele mandava os manuscritos para si mesmo para garantir o plágio e a autoria era dele.

Capítulo 233, quarta-feira, 08 de fevereiro

Joana conta tudo pra Claudia sobre Benício. Na escola, Helô passa para Henrique passo a passo do que ele vai fazer no cargo. João pede ajuda de Poliana para investigar sobre o passado do pai. Glória toma susto com Pinóquio. Helô apresenta o colégio para Henrique. Celeste pergunta para Tânia se ela já foi atrás de alguém que sabe mexer no hardware para o LUC2. A turma do colegial acha o novo bedel estranho, já que ele sempre está por perto. Luca expressa a Celeste que só não demite ela por não ter opção diante das ameaças de Tânia. Celeste se joga em cima de Luca e tenta beijá-lo; Brenda nota esse momento. Durval pergunta para André se ele vai assumir algo mais sério com Raquel. Sem memória, Pinóquio não se lembra de João e pergunta se ele e Poliana são namorados. Roger, Waldisney e Violeta pedem para Valdinéia investir neles para obterem acesso à memória do androide, conseguir provas contra Tânia e chantageá-la; Valdineia não concorda.

Capítulo 234, quinta-feira, 09 de fevereiro

Lorena diz para Claudia que Benício está enlouquecendo por conta dos haters; Gael alega que ela está exagerando. Luísa vai até a mansão e se depara com Pinóquio; o androide dança e ela se assusta. Luísa fala para Otto desligar imediatamente o robô senão ela vai levar Poliana para a casa dela. Pinóquio afirma a João e Poliana que eles estão apaixonados. De surpresa, Glória aparece na casa que está alugada para Valdinéia. Glória localiza um tênis de Roger na sala de Valdinéia. Poliana se posiciona e declara a Luísa que Pinóquio vai ficar ligado. Glória desabafa sobre Roger para Valdinéia; ela acha que o filho tem bom coração, mas que deseja que ele se entregue para polícia; Roger escuta tudo no andar de cima da casa. Claudia conversa com Benício e tira o celular dele para não ler mais mensagens dos haters. Roger chora por não conseguir abraçar a mãe. Na madrugada, Benício pensa em pegar o computador dos pais enquanto eles estão dormindo.

Capítulo 235, sexta-feira, 10 de fevereiro

Benício pega o computador da mãe. Vini conversa com Celeste e repara que ela estava no celular vendo umas peças; ele avisa aos amigos. Jeff pergunta para Vini se a imagem no celular da Celeste parecia com o LUC1. As peças do LUC2 chegam no esconderijo; Tânia pede para a filha ligar para o profissional que entende de hardware. Luca revela aos funcionários que o LUC1 vai voltar da manutenção; Brenda e Raquel desconfiam da afirmação. Luca pede ideias para o retorno do LUC1; Celeste sugere um evento. Gleyce diz que quer falar com o Cobra sobre o evento; o grupo do CLL fica preocupado. Valdinéia se encontra com Tânia e conta que Waldisney, Violeta e Roger pretendem acessar a memória do Pinóquio de forma remota. Valdinéia pede dinheiro para Tânia por informação. O bedel liga para Otto e avisa que Poliana está desconfiando de algo. Claudia vai até a “Luc4Tech” e conversa com Raquel sobre haters do Benício. João vê os seguranças de Poliana com o bedel.