Poliana Moça: resumo da novela de 01 a 05 de maio

Nos próximos capítulos da novela 'Poliana Moça', Davi e Eugênia contam para Zezinho que ele não é pai de Pedro e Chloe

Capítulo 291, segunda-feira, 01 de maio

Celeste capta o plano de Luca e entende que ele está do lado de Otto. Tânia planeja se vingar de Luca. Pinóquio fala para Poliana que precisa de ajuda para pedir Lorena em namoro, portanto, o androide acompanha a amiga até a escola. No colégio, Pinóquio pede para Lorena entrar no carro, entrega flores e se declara para a amada. Lorena diz que eles não combinam pelo fato de Pinóquio ser um androide. Pinóquio afirma que Otto vai o transformar em um menino de verdade e pede para pensar com carinho no pedido. Bento aconselha Éric a deixar orgulho de lado e auxiliar João e Poliana a ficarem juntos novamente. Eugênia e Davi descobrem que Pedro escondeu o envelope com resultado do exame de DNA. Sérgio começa a trabalhar com Otto. Luca é perseguido por capangas da Tânia; com medo ele liga para Jeff em busca de proteção. Luca lembra de um grafite perto do esconderijo da Tânia como ponto de referência. Dentro do esconderijo, Tânia confronta Luca. Controlando Sara de forma remota, Otto consegue achar pistas sobre o local da Cobra.

Capítulo 292, terça-feira, 02 de maio

Pinóquio exige que Otto faça uma atualização em seu sistema para virar um menino de verdade. Vini ajuda Gleyce e Branca na limpeza do CLL. Gleyce pede para Vini ir atrás do morador que a difamou para melhorar sua reputação. João tenta conversar com Poliana, mas ela não quer papo. Sara encontra o covil da Cobra e Otto liga para a polícia. Tânia tenta sair do abrigo o mais rápido possível. Otto e Jeff vão atrás do refúgio de Tânia. Disfarçada, Tânia tenta fugir da comunidade. Vini conversa com o morador difamador e tenta convencê-lo a parar com a sabotagem, podendo prejudicar ele e a família dele. Davi e Eugênia explicam aos filhos que o resultado do exame sumiu, mas Pedro nega ter pego. Tânia vai até a “Luc4Tech” e questiona Luca sobre a relação dele com o Jeff. Bento e João confessam a Ruth que criaram um perfil de namoro para ela. Luca afirma a Cobra que só ligou para Jeff para tentar fugir da comunidade. Luca implora por sua vida.

Capítulo 293, quarta-feira, 03 de maio

Tânia diz a Luca que vai ficar escondida no estúdio da “Luc4Tech”. Pinóquio mexe nas coisas do Otto para tentar achar fórmula e virar um menino de verdade; Sara impede, mas aconselha o androide. Poliana questiona Éric, o motivo dele ter falado com ela sobre a aposta. Éric afirma que ainda gosta dela e não queria vê-la com João. Luca anuncia aos funcionários que o estúdio da empresa está fechado por dedetização, mas tudo não passa de um plano para acobertar Tânia. Poliana fala a João que o que ele fez não o define, mas que não quer namorar com o amigo. Poliana conta para Kessya que Éric ainda gosta dela e Song escuta a conversa. Otto suspeita que Tânia esteja na “Luc4Tech” e vai até a empresa. Antes de Otto sair, Pinóquio pede para ir com o motorista buscar Poliana na escola. Song revela para João que Éric se declarou para Poliana. Na “Luc4Tech”, Otto invade o estúdio rapidamente. João tira satisfação com Éric. Pedro admite aos pais que escondeu o exame e expõe que o resultado do teste de DNA deu negativo. Pedro diz que não queria que Chloe se decepcionasse. Na porta da escola, LUC2 fala para LUC1 (Pinóquio) que descobriu uma fórmula para o androide virar um menino de verdade. LUC2 expressa que vai entrar em contato com Pinóquio. Ao João, Éric expõe que apostou de propósito para prejudicá-lo com Poliana. Um capanga de Tânia se veste de dedetizador e faz Otto ir embora do estúdio por questões de segurança.

Capítulo 294, quinta-feira, 04 de maio

Morador que difamou Gleyce declara a Tânia que não vai mais trabalhar para ela. Claudia é aprovada no curso da faculdade. Celeste liga para Glória e diz que deseja repetir o encontro. Gleyce fala com o morador que a difamou e solicita toda verdade para ele. João insiste em dialogar com Poliana e pede para ficar junto; Poliana pronuncia que precisa pensar. João pergunta a Poliana se ela está apaixonada por Éric. Otto comenta com Luísa que acha que está na hora de revelar para Poliana que eles estão namorando. Poliana explica a João que ele é imaturo e que não conseguiria namorar, já que sempre briga com Éric. Davi e Eugênia contam para Zezinho que as crianças não são filhos dele, mas que ele pode continuar fazendo parte da família. Pedro pede desculpa à família por esconder o teste de DNA. Jeff pergunta para Luca o local de Tânia; o capanga disfarçado de dedetizador o impede.

Capítulo 295, sexta-feira, 05 de maio

Em conversa com João, Bento diz concordar com Poliana sobre imaturidade, já que não consegue controlar a impulsividade. Fingindo ser o LUC2, Tânia manda mensagem para Pinóquio para abrir a porta da mansão de Otto. João vai até a casa de Poliana e reconhece que foi imaturo para a amada. Francisco, policial que Ruth encontrou no Ceará, envia uma mensagem para a diretora no aplicativo de relacionamento. Glória, Poliana e João se reúnem com Otto e Luísa para um jantar. Na confraternização, Otto e Luísa anunciam o namoro. Pinóquio abre a porta da mansão e se depara com Tânia. A Cobra invade o jantar e todos ficam espantados. Tânia provoca a família. Pinóquio tenta enfrentar Tânia, mas LUC2 aparece e eles se confrontam. Pinóquio é desligado. A vilã pede para Otto desativar o sistema de segurança da casa. A família de Claudia prepara colação de grau surpresa para a recém-formada. Usando Poliana de refém, Tânia pede para Otto fazer uma transferência bancária.