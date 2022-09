Pantanal: Veja as fotos de como será o parto de Juma

Juma dará à luz uma menina em momento tenso perto do rio na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 11h30

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o público vai conferir a cena do parto de Juma (Alanis Guillen). Ela dará à luz uma menina em um momento no meio da natureza.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Juma vai para a tapera quando está prestes a dar à luz, mas Jove (Jesuíta Barbosa) vai atrás dela. Ele tenta levá-la de volta à fazenda, mas é espulso pela esposa, que aponta uma arma para ele.

Depois que ele for embora, Juma vai até a beira do rio e sente fortes contrações. Sofrendo com as dores, ela grita pelo Velho do Rio (Osmar Prado) e por Jove. Então, o Velho do Rio aparece quando a jovem está há muito tempo tentando trazer o filho ao mundo. Ele a ajuda a se acalmar e a criança nasce.

Veja as fotos da cena do parto de Juma em Pantanal: