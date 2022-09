Pantanal: Tenório faz exigência para Zuleica após verdade vir à tona

Tenório revela o que quer de Zuleica após descobrir que não é o pai biológico de Marcelo na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 15h52

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Tenório (Murilo Benício) vai fazer uma exigência para Zuleica (Aline Borges) ao descobrir que Marcelo (Lucas Leto) não é seu filho biológico. A verdade virá à tona quando ele ouve uma conversa da mulher com o filho do meio, Renato (Gabriel Santana). Assim, ele vai usar o herdeiro como moeda de troca.

Tenório vai ter uma conversa tensa com Zuleica em Pantanal

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Tenório ficará furioso ao descobrir que não é o pai biológico de Marcelo e vai desabafar. Em uma noite, ele terá uma conversa séria com Zuleica na hora de dormir. Ele vai revelar que ela o deixou morto por dentro e seco com a mentira sobre o filho mais velho. Ele diz para ela sumir de sua frente. Assim, ela tem a ideia de voltar para São Paulo, mas ele a alfineta ao dizer que ela não tem para onde ir.

Mesmo assim, Zuleica insiste que é melhor ir embora com os filhos, Marcelo e Renato. No entanto, Tenório faz uma exigência. Ele diz que a mulher pode ir embora apenas com Marcelo, que ela tem que deixar Renato, que é seu único filho homem que está vivo. O vilão ainda diz que eles não podem deixá-lo sozinho ali. “Vocês me usaram, mentiram para mim durante todos esses anos e, agora, vão embora?”, questiona.

Ao ouvir isso, Zuleica diz que não traiu Tenório, como ele pensa. “Eu fui vítima de um estupro! Vítima! Eu demorei uma vida inteira para aceitar isso, pra entender que eu não tive culpa de nada. E não vou aceitar carregar esse fardo comigo por mais nem um segundo”, rebate. Por fim, ela diz que Marcelo também sofreu ao descobrir que não é filho de Tenório.