Pantanal: Saiba quem dará o golpe fatal em Tenório

Alcides vai deixar Tenório ferido com a zagaia, mas o golpe fatal será dado por outro personagem na reta final da novela Pantanal. Saiba quem!

CARAS Digital Publicado em 02/10/2022, às 19h07

Nos últimos capítulos da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) será assassinado durante uma briga com Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira). Porém, o golpe fatal não será dado pelos peões!

Nas cenas, segundo a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, Tenório será morto pelo Velho do Rio (Osmar Prado), que estará na pele da sucuri. O vilão vai cair em uma armadilha de Alcides e Zaquieu. Ao se preparar para dar um passeio de barco, o vilão será surpreendido com a aparição dos dois peões. Eles vão lutar quando Tenório perceber que Alcides está com uma zagaia e o vilão puxará sua arma.

Então, Zaquieu surge também com uma arma e aponta para Tenório, que não teme o peão e dá um tiro no peito dele. Com rapidez, Alcides acerta Tenório com a zagaia e o rival cai no chão sangrando. Logo depois, a sucuri aparece e arrasta o vilão para dentro do rio, deixando ele ser devorado pelas piranhas.

Alcides confessa o crime para Maria Bruaca

Após dar um golpe de zagaia em Tenório e vê-lo ser devorado pelas piranhas, Alcides vai confessar para Maria Bruaca que matou o rival. Ele dirá que estava presente na morte do vilão. “Travessei ele na zagaia. Que nem o cramulhão disse que tinha que ser. Finquei ele no chão. E uma sucuri deu cabo do resto”, diz ele.

Então, Maria fica emocionada e se declara o peão. Juntos, os dois decidem ir embora para o Sarandi. “Pode até ser loucura tudo o que eu fiz com você, mas não me arrependo. Faria tudo outra vez. Porque nunca lhe sirvo, quem me serve é você. Dessa sua vontade de estar mais eu”, diz ela, e completa: “Você foi o único homem que fez eu me sentir viva em toda a minha vida, Alcides. Que fez eu me sentir querida. Que fez eu me sentir mulher”.