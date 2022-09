Pantanal: Saiba como será a cena da morte de Tenório

Alcides será o responsável por dar o golpe que causará a morte de Tenório na reta final da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 18h51

Na reta final do remake da novela Pantanal, Tenório (Murilo Benício) vai morrer de forma trágica. O vilão vai pagar por seus crimes ao ser morto pelo peão Alcides (Juliano Cazarré) junto com uma sucuri e Zaquieu (Silvero Pereira). Saiba como será a cena:

Nas cenas, Tenório vai violentar Alcides em sua vingança. O homem vai abusar sexualmente do peão para vingar ter sido traído por ele e Maria Bruaca (Isabel Teixeira). Com isso, o peão ficará com ainda mais vontade de matar o rival. Segundo o site Gshow, a cena da morte de Tenório acontecerá pouco tempo após a violência contra Alcides.

Alcides vai atrás de Tenório para se vingar

O peão conta para o ex-mordomo que vai se vingar de Tenório. Assim, Zaquieu decide ajudá-lo e vai atrás dele com a zagaia (uma lança) que pega na casa de Zé Leôncio. Isso porque ele lembra que o cramulhão disse para Alcides que ele não pode matar Tenório com uma arma de fogo.

Ao chegar na fazenda de Tenório, eles vão ver que o vilão está prestes a sair de barco. Alcides revela que está ali e Tenório debocha: “Não vá me dizer que não se deu por satisfeito?”. Então, Alcides rebate: “Eu voltei para acabar com a tua raça!”.

Alcides mostra que está com a zagaia e Tenório pega sua arma. Os dois discutem e o vilão aponta a arma para a cabeça do peão. Então, Zaquieu aparece e Tenório debocha dizendo que Alcides precisa do ex-mordomo para defendê-lo. Porém, o vilão dá um tiro no peito de Zaquieu e ainda pisa nele.

Furioso, Alcides enfia a zagaia no peito de Tenório e puxa de volta quando vê a sucuri se aproximando. A sucuri puxa Tenório para o fundo do rio.