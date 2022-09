Pantanal: Juma e Muda vão ter uma briga feia por causa de Tenório

Muda cobra uma atitude de Juma, detona o Velho do Rio e as duas brigam no remake da novela Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o clima vai ficar tenso entre Juma (Alanis Guillen) e Muda (Bella Campos) no remake da novela Pantanal, da Globo. As duas vão se estranhar e discutir quando discordam a respeito do destino de Tenório (Murilo Benício).

Nas cenas, Muda vai conversar com Juma para cobrar a promessa de que ela viraria onça para matar Tenório. Porém, a esposa de Jove (Jesuíta Barbosa) vai informar que mudou de ideia e não vai mais matar ninguém. Isso deixa Muda furiosa. Tanto que ela vai até criticar o Velho do Rio (Osmar Prado). "Esse Velho do Rio, pelo jeito, não presta nem pra fazer o maldito aprender a sofrer", diz ela. Então, Juma rebate: "Ocê não fala isso dele! Por que não faz isso ocê mêmo?”.

E Muda afirma: "Causa que eu não viro onça. (...) Se eu tivesse a tua coragem, eu tinha virado onça tem muito tempo... E matado esse maldito". Com isso, Juma diz para ela ouvir Tibério e esquecer essa história, mas a jovem não quer saber. "O Tibério pouco importa... Não faz mal nem que o Alcides e a dona Maria fiquem com as terras do meu pai... Só quero levar comigo a certeza de que aquele diabo teve o que mereceu", declarou.

Muda diz que Juma disse que iria matar Tenório, mas ela rebate. "Mas não vou mais. Quero desgarrar das dores do meu passado e ter paz pra minha família. (...) Ocê me contou o seu lado da história, Muda... E eu acreditei na sua palavra esse tempo todo... Só que toda história tem outro lado... E ocê, pelo visto, só se importo em me contar o seu", afirma ela, que só quer virar onça de novo se for para proteger a filha.

A novela Pantanal chegará ao fim no dia 7 de outubro.

Saiba como será a morte de Tenório em Pantanal

Alcides (Juliano Cazarré) e Zaquieu (Silvero Pereira) vão até a fazenda de Tenório para matá-lo. Com uma zagaia em mãos, os dois vão encontrar Tenório saindo de barco. Alcides revela que está ali e Tenório debocha: “Não vá me dizer que não se deu por satisfeito?”. Então, Alcides rebate: “Eu voltei para acabar com a tua raça!”.

Alcides mostra que está com a zagaia e Tenório pega sua arma. Os dois discutem e o vilão aponta a arma para a cabeça do peão. Então, Zaquieu aparece e Tenório debocha dizendo que Alcides precisa do ex-mordomo para defendê-lo. Porém, o vilão dá um tiro no peito de Zaquieu e ainda pisa nele.

Furioso, Alcides enfia a zagaia no peito de Tenório e puxa de volta quando vê a sucuri se aproximando. A sucuri puxa Tenório para o fundo do rio.