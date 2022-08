Pantanal: José Lucas tem ideia para mudar a vida de Irma

Após Trindade ir embora da fazenda, Irma vai ser alvo de uma proposta inusitada de José Lucas na novela Pantanal

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Irma (Camila Morgado) vai receber uma proposta inusitada de José Lucas (Irandhir Santos). Ela está sozinha na fazenda após Trindade (Gabriel Sater) ir embora e José Lucas voltou para a casa do pai ao desistir do casamento com Érica (Marcela Fetter). Assim, os dois vão criar algo juntos.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, José Lucas vai ter uma ideia que mudará a vida de Irma. Ele decide que quer montar um projeto educacional na região do Pantanal e quer contar com a ajuda dela. Assim, o peão chama a amiga para ser a professora em uma escola na chalana.

Irma fica surpresa com o convite, já que nunca se imaginou sendo professora de crianças. Inclusive, ela chama o rapaz de maluco por sua ideia, mas fica encantada. “Você está mudando o sentido da minha vida”, comemora ela ao se empolgar com o convite.

Gabriel Sater recebe homenagem de Camila Morgado no Mais Você

Nesta semana, Gabriel Sater participou do programa Mais Você, da Globo, e recebeu uma homenagem de Camila Morgado. Os dois interpretam Trindade e Irma no remake da novela Pantanal.

Gabriel não segurou a emoção com a mensagem que recebeu de Camila, que revelou que ele é conhecido como "príncipe" nos bastidores da novela. "Gabriel é conhecido pelos bastidores de príncipe, ele é essa pessoa encantadora, onde passa encanta todo mundo, é muito educado, realmente um príncipe. Generoso, disponível. Foi um prazer imenso contracenar com você, muito talentosa. Sou sua fã como músico, ator, você fez esse casal Irma e Trindade acontecer", disse a ruiva.

No bate-papo com Ana Maria, ele chegou a dar um spoiler de como é o bebê "cramulhãozinho" do peão e Irma e contou que se preparou para viver o cramulhão assistindo filmes de terror. "Eu e minha esposa adoramos ver filmes de terror. Vou contar só para você. Eu vi o bebezinho na gravação, tinha patinhas. Cabelinho ruivinho e acho que tinha até um rabinho até. Era nível hard bebezinho", revelou para a apresentadora, que divertiu ao entrar no clima e imitar o cramulhão.

