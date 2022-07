Pantanal: Conheça Érica, a mulher que vai abalar o coração de José Lucas

A jornalista Érica chega na fazenda de José Leôncio no Pantanal e vai viver um romance que mudará o destino de José Lucas na novela

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, o público vai conhecer a personagem Érica (Marcela Fetter), uma jornalista que chega na região da fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e vai pedir pouso no local. Lá, ela conhece José Lucas (Irandhir Santos) e eles vão viver um romance.

Na história, José Lucas está pensando em ir embora da fazenda após tentar atacar Juma (Alanis Guillen) e ser afastado pela onça Maria Marruá. Ele está apaixonado pela namorada do irmão e não consegue esquecê-la de jeito nenhum. Então, em uma conversa sincera com o pai, ele conta sobre o que sente por Juma e diz que quer ir embora, mas o fazendeiro insiste para ele ficar. Enquanto isso, a chalana de Eugênio (Almir Sater) traz uma nova personagem para a região.

Érica é uma jornalista que quer registrar os desafios do Pantanal e chega na chalana perto da fazenda de José Leôncio. Lá no porto, ela conhece os peões que trabalham para o fazendeiro e pede pouso por alguns dias. Assim, ela conhece José Lucas e os dois vivem uma paixão.

Marcela Fetter dá mais detalhes sobre a personagem Érica na novela Pantanal

A atriz Marcela Fetter contou como é a personalidade da personagem Érica. "Érica é uma jornalista, paulistana, filha de um deputado federal. Mulher cheia de vida, mega curiosa, interessada pela vida, que vai até o Pantanal pra fazer uma matéria sobre sustentabilidade, e ver de perto o real cenário do Pantanal. Mas mais do que isso, é surpreendida pela magia daquele lugar, se tornando algo muito mais profundo de autoconhecimento, conexão com sua essência e leveza pura. Uma realidade completamente diferente da sua", disse ela.

Então, ela contou mais sobre a relação que vai nascer entre Érica e José Lucas. "Estamos construindo uma história muito linda desse envolvimento dos dois, com muita leveza, alegria e muito amor. Os dois se sentem muito a vontade em todos os momentos que estão juntos. Érica chega como um sopro na vida do Zé Lucas, e Zé Lucas chega como uma ventania na vida da Erica, que faz ela repensar e muito, certas convicções, certezas que ela tinha e não tem mais, qual caminho realmente ela quer seguir, no que ela acredita e quer levar pra vida... e junto com isso traz muita coragem pra ela tomar suas próprias decisões. Ela sente uma paixão avassaladora por esse cara tão intrigante e diferente da realidade dela, que faz ela enxergar o mundo por outro ângulo. Ela se sente viva com a presença dele", declarou.

Por fim, a atriz falou sobre o desafio de entrar em uma novela que já está em andamento. "Fazer minha primeira novela, em uma obra de relevância histórica como Pantanal já não é uma coisa simples, entrar no capítulo 100 então, você potencializa isso, ainda mais no meio de tantos atores consagrados, imagina a responsabilidade e atenção. Mas tive muita sorte de começar minhas gravações no Pantanal, ficamos um mês acordando, tomando café da manhã, almoçando, gravando, jantando, assistindo novela todos juntos, com isso criei uma conexão e intimidade com cada um. Todos, sem exceção, me receberam de braços abertos com muita força, amor e carinho e rapidamente me senti fazendo parte dessa grande família", afirmou.